Livepriset för Ant Token idag är 0.000001276 USD.ANTY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ANTY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Ant Token idag är 0.000001276 USD.ANTY börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ANTY till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Ant Token Logotyp

Ant Token-kurs(ANTY)

1 ANTY-till-USD pris i realtid:

$0.000001276
$0.000001276$0.000001276
+0.86%1D
USD
Ant Token (ANTY) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:31:51 (UTC+8)

Ant Token Pris idag

Livepriset för Ant Token (ANTY) idag är $ 0.000001276, med en förändring på 0.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANTY till USD är$ 0.000001276 per ANTY.

Ant Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ANTY. Under de senaste 24 timmarna handlades ANTY mellan $ 0.000001261 (lägsta) och $ 0.00000168 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANTY med -0.32% under den senaste timmen och -96.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.65K.

Ant Token (ANTY) Marknadsinformation

--
----

$ 10.65K
$ 10.65K$ 10.65K

$ 127.60
$ 127.60$ 127.60

--
----

100,000,000
100,000,000 100,000,000

BSC

Det aktuella börsvärdet för Ant Token är --, med en 24h-handelsvolym på $ 10.65K. Det cirkulerande utbudet av ANTY är --, med ett totalt utbud på 100000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 127.60.

Ant Token Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000001261
$ 0.000001261$ 0.000001261
lägsta under 24-timmar
$ 0.00000168
$ 0.00000168$ 0.00000168
högsta under 24-timmar

$ 0.000001261
$ 0.000001261$ 0.000001261

$ 0.00000168
$ 0.00000168$ 0.00000168

--
----

--
----

-0.32%

+0.86%

-96.97%

-96.97%

Ant Token (ANTY) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Ant Token idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.00000001088+0.86%
30 dagar$ -0.000998724-99.88%
60 dagar$ -0.000998724-99.88%
90 dagar$ -0.000998724-99.88%
Ant Token Prisförändring idag

Idag registrerade ANTY en förändring med $ +0.00000001088 (+0.86%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Ant Token 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.000998724 (-99.88%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Ant Token 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ANTY med $ -0.000998724(-99.88%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Ant Token 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.000998724 (-99.88%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Ant Token (ANTY)?

Kolla in sidan Ant Token Prishistorik nu.

AI-analys för Ant Token

AI-drivna insikter som analyserar Ant Token senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Ant Tokens priser?

Several key factors influence Ant Token (ANTY) prices:

1. Market sentiment and investor confidence
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Overall cryptocurrency market trends
4. Project development updates and roadmap progress
5. Partnership announcements and collaborations
6. Regulatory news affecting crypto markets
7. Supply and demand dynamics
8. Community engagement and adoption rates
9. Technical analysis patterns
10. Broader economic conditions

Varför vill folk veta Ant Tokens pris idag?

People want to know Ant Token (ANTY) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market timing, profit/loss calculations, and investment planning. Real-time pricing helps traders execute buy/sell orders optimally and assess their holdings' current value.

Prisförutsägelse för Ant Token

Ant Token (ANTY) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ANTY $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Ant Token (ANTY) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Ant Token potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Ant Token kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ANTY prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Ant Token Price Prediction.

Hur man köper och investerar Ant Token

Är du redo att komma igång med Ant Token? Att köpa ANTY går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Ant Token. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Ant Token (ANTY) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Ant Token krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Ant Token (ANTY) Guide

Vad kan du göra med Ant Token

Genom att äga Ant Token kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Ant Token (ANTY) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Ant Token (ANTY)

AntVerse is where AI meets gaming and the metaverse. AI x Gaming x Metaverse — all building the AntVerse. You bring the spark — a story, a concept, a vision. We bring the engine — an AI that turns it into a game. The result? A playable microverse — your very own Ant Nest. But it doesn’t stop there. Each Ant Nest connects. Expands. Evolves. Together, we build AntVerse — a living, breathing digital colony. Key Features: AI Game Builder, Modular Game Rooms (Ant Nests), Scalable Metaverse Architecture, Live Creation Loop, Powered by $ANT.

Ant Token Resurs

För en mer djupgående förståelse av Ant Token kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Ant Token webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Ant Token

Hur mycket kommer 1 Ant Token att vara värd år 2030?
Om Ant Token skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Ant Token-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:31:51 (UTC+8)

Ant Token (ANTY) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

