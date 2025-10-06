Ant Token Pris idag

Livepriset för Ant Token (ANTY) idag är $ 0.000001276, med en förändring på 0.86% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ANTY till USD är$ 0.000001276 per ANTY.

Ant Token rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ANTY. Under de senaste 24 timmarna handlades ANTY mellan $ 0.000001261 (lägsta) och $ 0.00000168 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ANTY med -0.32% under den senaste timmen och -96.97% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.65K.

Ant Token (ANTY) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 10.65K$ 10.65K $ 10.65K Marknadsvärde efter full utspädning $ 127.60$ 127.60 $ 127.60 Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000,000 100,000,000 100,000,000 Offentlig blockkedja BSC

