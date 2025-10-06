BörsDEX+
Livepriset för BNBird idag är 0.1607 USD.BIRD börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för BIRD till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

BNBird Logotyp

BNBird-kurs(BIRD)

1 BIRD-till-USD pris i realtid:

$0.1607
+221.40%1D
USD
BNBird (BIRD) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:33:05 (UTC+8)

BNBird Pris idag

Livepriset för BNBird (BIRD) idag är $ 0.1607, med en förändring på 221.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BIRD till USD är$ 0.1607 per BIRD.

BNBird rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BIRD. Under de senaste 24 timmarna handlades BIRD mellan $ 0.035 (lägsta) och $ 3.3768 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BIRD med +0.43% under den senaste timmen och +221.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.99M.

BNBird (BIRD) Marknadsinformation

$ 11.99M
$ 160.70M
1,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för BNBird är --, med en 24h-handelsvolym på $ 11.99M. Det cirkulerande utbudet av BIRD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 160.70M.

BNBird Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.035
lägsta under 24-timmar
$ 3.3768
högsta under 24-timmar

$ 0.035
$ 3.3768
--
--
+0.43%

+221.40%

+221.40%

+221.40%

BNBird (BIRD) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för BNBird idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.1107+221.40%
30 dagar$ +0.1107+221.40%
60 dagar$ +0.1107+221.40%
90 dagar$ +0.1107+221.40%
BNBird Prisförändring idag

Idag registrerade BIRD en förändring med $ +0.1107 (+221.40%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

BNBird 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.1107 (+221.40%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

BNBird 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades BIRD med $ +0.1107(+221.40%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

BNBird 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.1107 (+221.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för BNBird (BIRD)?

Kolla in sidan BNBird Prishistorik nu.

AI-analys för BNBird

AI-drivna insikter som analyserar BNBird senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar BNBirds priser?

BIRD token prices are influenced by several key factors:

1. Market sentiment and overall crypto trends
2. Trading volume and liquidity on exchanges
3. Project development updates and roadmap progress
4. Community engagement and adoption rates
5. Partnerships and collaborations
6. Tokenomics including supply mechanics
7. Regulatory news affecting crypto markets
8. Bitcoin and major altcoin price movements
9. Social media buzz and influencer mentions
10. Platform utility and real-world use cases

These factors interact to create price volatility typical of smaller cap tokens.

Varför vill folk veta BNBirds pris idag?

People want to know BNBird (BIRD) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time pricing helps traders time their entries and exits effectively.

Prisförutsägelse för BNBird

BNBird (BIRD) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för BIRD $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
BNBird (BIRD) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på BNBird potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som BNBird kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för BIRD prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på BNBird Price Prediction.

Hur man köper och investerar BNBird

Är du redo att komma igång med BNBird? Att köpa BIRD går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper BNBird. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din BNBird (BIRD) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och BNBird krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper BNBird (BIRD) Guide

Vad kan du göra med BNBird

Genom att äga BNBird kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa BNBird (BIRD) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är BNBird (BIRD)

BNBird is an innovative NFT-Fi aggregation platform built on BNB Chain, designed to unlock fresh value for digital collectors and DeFi fans. Here, NFT collectibles meet DeFi—stake, lend, or use your NFTs to unlock rewards and new opportunities, all in one playful, easy-to-use ecosystem. With BNBird, you can explore and trade across multiple NFT marketplaces, discover rare birds, and find unique assets without ever leaving the platform. Your NFT birds can even go to work for you—add them to liquidity pools, earn incentives, and boost NFT trading across the chain. Everything is community-driven: join events, help shape upgrades, and co-create the future with fellow bird lovers and DeFi builders. As the first NFT-Fi aggregator on BNB Chain, BNBird empowers you to unlock the full potential of your NFTs and help grow the next chapter of the Web3 birdverse. Collect, play, earn—and soar with the flock!

BNBird Resurs

För en mer djupgående förståelse av BNBird kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell BNBird webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om BNBird

Hur mycket kommer 1 BNBird att vara värd år 2030?
Om BNBird skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella BNBird-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:33:05 (UTC+8)

BNBird (BIRD) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om BNBird

BIRD USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på BIRD med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av BIRD med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla BNBird (BIRD) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se BNBird-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
BIRD/USDT
$0.1607
$0.1607$0.1607
+221.40%
0.00% (USDT)

$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.2868
$0.1607
$0.0023456
$0.1607
$0.00004888
$0.0000017586
$0.000000001913
Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för BIRD-till-USD

Belopp

1 BIRD = 0.1607 USD