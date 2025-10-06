BNBird Pris idag

Livepriset för BNBird (BIRD) idag är $ 0.1607, med en förändring på 221.40% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för BIRD till USD är$ 0.1607 per BIRD.

BNBird rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- BIRD. Under de senaste 24 timmarna handlades BIRD mellan $ 0.035 (lägsta) och $ 3.3768 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig BIRD med +0.43% under den senaste timmen och +221.40% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 11.99M.

BNBird (BIRD) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 11.99M$ 11.99M $ 11.99M Marknadsvärde efter full utspädning $ 160.70M$ 160.70M $ 160.70M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för BNBird är --, med en 24h-handelsvolym på $ 11.99M. Det cirkulerande utbudet av BIRD är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 160.70M.