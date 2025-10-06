Livepriset för Daystarter idag är 0.09415 USD.DST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Daystarter idag är 0.09415 USD.DST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Daystarter (DST) idag är $ 0.09415, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DST till USD är$ 0.09415 per DST.
Daystarter rankas för närvarande nr.3911 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DST. Under de senaste 24 timmarna handlades DST mellan $ 0.09311 (lägsta) och $ 0.1005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 9.000678643817682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000580213942630201.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DST med -0.10% under den senaste timmen och -28.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.81K.
Daystarter (DST) Marknadsinformation
Det aktuella börsvärdet för Daystarter är --, med en 24h-handelsvolym på $ 74.81K. Det cirkulerande utbudet av DST är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 94.15M.
Daystarter Prishistorik USD
Daystarter (DST) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Daystarter idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Daystarter Prisförändring idag
Idag registrerade DST en förändring med $ -0.0003493 (-0.37%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Daystarter 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06666 (-41.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Daystarter 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DST med $ -0.04246(-31.09%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Daystarter 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.23805 (-71.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Daystarter (DST)?
AI-drivna insikter som analyserar Daystarter senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Daystarters priser?
Several key factors influence Daystarter (DST) token prices:
Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.
Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.
Development Progress: Technical updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.
Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.
Competition: Performance relative to similar projects affects competitive positioning.
Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Daystarters pris idag?
People want to know Daystarter (DST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.
Prisförutsägelse för Daystarter
Daystarter (DST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Daystarter (DST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Daystarter potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Daystarter kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Daystarter Price Prediction.
Om Daystarter
DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.
Hur man köper och investerar Daystarter
Är du redo att komma igång med Daystarter? Att köpa DST går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Daystarter. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Daystarter (DST) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Daystarter krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Daystarter
Genom att äga Daystarter kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Daystarter (DST) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.
Daystarter Resurs
För en mer djupgående förståelse av Daystarter kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Daystarter att vara värd år 2030?
Om Daystarter skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Daystarter-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Daystarter idag?
Priset för Daystarter är idag $ 0.09415. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Daystarter fortfarande en bra investering?
Daystarter förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DST, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Daystarter?
Daystarter till ett värde av $ 74.81K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Daystarter?
Livepriset för DST uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Daystarter i den valuta du föredrar, besök DST Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Daystarter?
Priset på DST påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DST på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DST/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Daystarters kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Daystarter-priset att stiga i år?
Daystarter priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Daystarter (DST) för en mer djupgående analys.
Daystarter (DST) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.