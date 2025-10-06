BörsDEX+
Livepriset för Daystarter idag är 0.09415 USD.DST börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DST till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Daystarter-kurs(DST)

1 DST-till-USD pris i realtid:

$0.09405
-0.37%1D
USD
Daystarter (DST) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:38 (UTC+8)

Daystarter Pris idag

Livepriset för Daystarter (DST) idag är $ 0.09415, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DST till USD är$ 0.09415 per DST.

Daystarter rankas för närvarande nr.3911 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DST. Under de senaste 24 timmarna handlades DST mellan $ 0.09311 (lägsta) och $ 0.1005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 9.000678643817682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000580213942630201.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DST med -0.10% under den senaste timmen och -28.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.81K.

Daystarter (DST) Marknadsinformation

No.3911

$ 74.81K
$ 94.15M
1,000,000,000
ETH

Det aktuella börsvärdet för Daystarter är --, med en 24h-handelsvolym på $ 74.81K. Det cirkulerande utbudet av DST är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 94.15M.

Daystarter Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.09311
lägsta under 24-timmar
$ 0.1005
högsta under 24-timmar

$ 9.000678643817682
$ 0.000580213942630201
-0.10%

-0.37%

-28.54%

-28.54%

Daystarter (DST) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Daystarter idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0003493-0.37%
30 dagar$ -0.06666-41.46%
60 dagar$ -0.04246-31.09%
90 dagar$ -0.23805-71.66%
Daystarter Prisförändring idag

Idag registrerade DST en förändring med $ -0.0003493 (-0.37%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Daystarter 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.06666 (-41.46%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Daystarter 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DST med $ -0.04246(-31.09%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Daystarter 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.23805 (-71.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Daystarter (DST)?

Kolla in sidan Daystarter Prishistorik nu.

AI-analys för Daystarter

AI-drivna insikter som analyserar Daystarter senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Daystarters priser?

Several key factors influence Daystarter (DST) token prices:

Market Sentiment: Overall cryptocurrency market trends and investor confidence directly impact DST pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, platform integration, and user adoption drive fundamental value.

Development Progress: Technical updates, partnerships, and roadmap milestones influence investor perception.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements impact market accessibility.

Competition: Performance relative to similar projects affects competitive positioning.

Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability influence price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Daystarters pris idag?

People want to know Daystarter (DST) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entry or exit points, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility to manage risk effectively.

Prisförutsägelse för Daystarter

Daystarter (DST) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DST $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Daystarter (DST) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Daystarter potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Daystarter kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DST prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Daystarter Price Prediction.

Om Daystarter

DST is a cryptocurrency asset that operates on a decentralized network. The primary purpose of DST is to facilitate peer-to-peer transactions across the globe, providing a seamless, secure, and efficient method of transferring value. It utilizes a consensus mechanism known as proof-of-stake (PoS), which is a type of algorithm by which a cryptocurrency blockchain network aims to achieve distributed consensus. The DST ecosystem is designed to be robust and scalable, with the potential to support a wide range of financial applications and services. Its issuance model is designed to maintain a stable supply, thereby ensuring the sustainability of the network.

Hur man köper och investerar Daystarter

Är du redo att komma igång med Daystarter? Att köpa DST går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Daystarter. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Daystarter (DST) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Daystarter krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Daystarter (DST) Guide

Vad kan du göra med Daystarter

Genom att äga Daystarter kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Daystarter (DST) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Daystarter (DST)

DAYSTARTER is a Web3 lifestyle platform that gamifies daily routines and delivers personalized astrology-based content. Built to bridge the gap between everyday habits and digital assets, DAYSTARTER rewards users with points for their engagement in the mobile app — which can be converted into $DST tokens through the DAYSTARTER Web portal.

Daystarter Resurs

För en mer djupgående förståelse av Daystarter kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Daystarter webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Daystarter

Hur mycket kommer 1 Daystarter att vara värd år 2030?
Om Daystarter skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Daystarter-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:38 (UTC+8)

Daystarter (DST) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

