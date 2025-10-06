Daystarter Pris idag

Livepriset för Daystarter (DST) idag är $ 0.09415, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DST till USD är$ 0.09415 per DST.

Daystarter rankas för närvarande nr.3911 enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DST. Under de senaste 24 timmarna handlades DST mellan $ 0.09311 (lägsta) och $ 0.1005 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 9.000678643817682, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000580213942630201.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DST med -0.10% under den senaste timmen och -28.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 74.81K.

Daystarter (DST) Marknadsinformation

Rank No.3911 Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 74.81K$ 74.81K $ 74.81K Marknadsvärde efter full utspädning $ 94.15M$ 94.15M $ 94.15M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja ETH

