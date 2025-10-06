UCN Pris idag

Livepriset för UCN (UCN) idag är $ 1,496.86, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UCN till USD är$ 1,496.86 per UCN.

UCN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UCN. Under de senaste 24 timmarna handlades UCN mellan $ 1,487 (lägsta) och $ 1,499.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UCN med -0.01% under den senaste timmen och +3.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.74M.

UCN (UCN) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 10.74M$ 10.74M $ 10.74M Marknadsvärde efter full utspädning $ 149.69M$ 149.69M $ 149.69M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 100,000 100,000 100,000 Offentlig blockkedja UCHAIN

