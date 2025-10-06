BörsDEX+
Livepriset för UCN idag är 1,496.86 USD.UCN börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för UCN till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

UCN-kurs(UCN)

1 UCN-till-USD pris i realtid:

UCN (UCN) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:43 (UTC+8)

UCN Pris idag

Livepriset för UCN (UCN) idag är $ 1,496.86, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för UCN till USD är$ 1,496.86 per UCN.

UCN rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- UCN. Under de senaste 24 timmarna handlades UCN mellan $ 1,487 (lägsta) och $ 1,499.27 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig UCN med -0.01% under den senaste timmen och +3.24% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 10.74M.

UCN (UCN) Marknadsinformation

$ 10.74M
$ 10.74M$ 10.74M

$ 149.69M
$ 149.69M$ 149.69M

UCHAIN

Det aktuella börsvärdet för UCN är --, med en 24h-handelsvolym på $ 10.74M. Det cirkulerande utbudet av UCN är --, med ett totalt utbud på 100000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 149.69M.

UCN Prishistorik USD

UCN (UCN) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för UCN idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ +192.1+14.72%
60 dagar$ +896.86+149.47%
90 dagar$ +896.86+149.47%
UCN Prisförändring idag

Idag registrerade UCN en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

UCN 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +192.1 (+14.72%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

UCN 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades UCN med $ +896.86(+149.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

UCN 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +896.86 (+149.47%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för UCN (UCN)?

Kolla in sidan UCN Prishistorik nu.

AI-analys för UCN

AI-drivna insikter som analyserar UCN senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar UCNs priser?

UCN cryptocurrency prices are influenced by several key factors:

Market Demand & Supply: Trading volume and token circulation affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, security improvements, and new features impact investor confidence.

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor psychology drive price fluctuations.

Adoption Rate: Real-world usage and partnerships increase utility value.

Regulatory News: Government policies and legal developments affect market stability.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects influences positioning.

Varför vill folk veta UCNs pris idag?

People want to know UCN price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, assessing investment value, monitoring volatility, and staying updated on market movements for strategic planning.

Prisförutsägelse för UCN

UCN (UCN) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för UCN $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
UCN (UCN) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på UCN potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Om UCN

UCoin (UCN) is a digital asset designed to function as a medium of exchange that uses cryptography to secure financial transactions, control the creation of additional units, and verify the transfer of assets. It is built on the Ethereum blockchain, leveraging the security and transparency that the platform provides. UCN's primary purpose is to provide a secure and efficient method of transferring value on a global scale while maintaining privacy and freedom expected in a decentralized system. It is typically used for peer-to-peer transactions, with its token issuance model based on proof-of-stake consensus.

Hur man köper och investerar UCN

Är du redo att komma igång med UCN? Att köpa UCN går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla ut vår fullständiga guide om hur man köper UCN. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din UCN (UCN) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och UCN krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad är UCN (UCN)

UCHAIN is a powerful cryptocurrency ecosystem centered on the UCN coin. Our ecosystem unites a range of innovative products: modern crypto wallets, a unique crypto debit card, its own marketplaces and more. Uchain's mission is to create a flawless cryptocurrency product to transform the way people interact with cryptocurrency around the world and provide them with instant cross-border payments in crypto.

UCN Resurs

För en mer djupgående förståelse av UCN kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell UCN webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om UCN

Hur mycket kommer 1 UCN att vara värd år 2030?
Om UCN skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella UCN-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:43 (UTC+8)

UCN (UCN) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

