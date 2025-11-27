Vad är PLYR

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PLYR L1(PLYR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 338.90K $ 338.90K $ 338.90K Totalt utbud: $ 749.98M $ 749.98M $ 749.98M Cirkulerande utbud $ 122.47M $ 122.47M $ 122.47M FDV (värdering efter full utspädning): $ 2.08M $ 2.08M $ 2.08M Högsta någonsin: $ 0.02441299 $ 0.02441299 $ 0.02441299 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0.00276722 $ 0.00276722 $ 0.00276722 Läs mer om priset på PLYR L1(PLYR) Köp PLYR nu!

PLYR L1 (PLYR) Information Officiell webbplats: https://plyr.network Whitepaper: https://whitepaper.plyr.network

PLYR L1 (PLYR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i PLYR L1 (PLYR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet PLYR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många PLYR-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår PLYR:s tokenomics, utforska PLYR-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för PLYR Vill du veta vart PLYR kan vara på väg? På PLYR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se PLYR-tokens prisförutsägelse nu!

