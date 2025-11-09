BörsDEX+
Livepriset för PLYR L1 idag är 0.00322038 USD.PLYR börsvärdet är 393,593 USD. Följ prisuppdateringar för PLYR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för PLYR L1 idag är 0.00322038 USD.PLYR börsvärdet är 393,593 USD. Följ prisuppdateringar för PLYR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PLYR L1 (PLYR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 09:31:45 (UTC+8)

PLYR L1 Pris idag

Livepriset för PLYR L1 (PLYR) idag är $ 0.00322038, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLYR till USD är$ 0.00322038 per PLYR.

PLYR L1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 393,593, med ett cirkulerande utbud på 122.22M PLYR. Under de senaste 24 timmarna handlades PLYR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02441299, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000707.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PLYR med -- under den senaste timmen och +50.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PLYR L1 (PLYR) Marknadsinformation

--
$ 2.42M
122.22M
749,980,912.8692645
Det aktuella börsvärdet för PLYR L1 är $ 393.59K, med en 24h-handelsvolym på --. Det cirkulerande utbudet av PLYR är 122.22M, med ett totalt utbud på 749980912.8692645. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.42M.

PLYR L1 Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
PLYR L1 (PLYR) Prishistorik USD

Under dagen var prisförändringen på PLYR L1 till USD $ 0.
Under de senaste 30 dagarna var prisförändringen på PLYR L1 till USD $ -0.0005128261.
Under de senaste 60 dagarna var prisförändringen på PLYR L1 till USD $ -0.0004801863.
Under de senaste 90 dagarna var prisförändringen på PLYR L1 till USD $ -0.001983437704974894.

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 0--
30 dagar$ -0.0005128261-15.92%
60 dagar$ -0.0004801863-14.91%
90 dagar$ -0.001983437704974894-38.11%

Prisförutsägelse för PLYR L1

PLYR L1 (PLYR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PLYR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PLYR L1 (PLYR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PLYR L1 potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som PLYR L1 kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PLYR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PLYR L1 Price Prediction.

Vad är PLYR L1 (PLYR)

PLYR L1 is all about revolutionizing the way we experience gaming and blockchain. Our mission is to merge the thrill of gaming with the power of decentralized finance (DeFi). Whether you’re a player, developer, or just someone who loves innovation, PLYR gives you the tools to earn, stake, and play in a fully decentralized ecosystem. We’ve built an interconnected universe where in-game rewards, NFTs, and digital assets flow seamlessly across games and platforms. PLYR is here to reshape the future of gaming by making blockchain tech accessible, fun, and truly rewarding for everyone involved!

PLYR L1 (PLYR) resurs

Whitepaper
Officiell webbplats

