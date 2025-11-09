PLYR L1 Pris idag

Livepriset för PLYR L1 (PLYR) idag är $ 0.00322038, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PLYR till USD är$ 0.00322038 per PLYR.

PLYR L1 rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på $ 393,593, med ett cirkulerande utbud på 122.22M PLYR. Under de senaste 24 timmarna handlades PLYR mellan $ 0 (lägsta) och $ 0 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.02441299, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.0000707.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PLYR med -- under den senaste timmen och +50.75% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till --.

PLYR L1 (PLYR) Marknadsinformation

Marknadsvärde $ 393.59K$ 393.59K $ 393.59K Volym (24H) ---- -- Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.42M$ 2.42M $ 2.42M Cirkulationsutbud 122.22M 122.22M 122.22M Totalt utbud 749,980,912.8692645 749,980,912.8692645 749,980,912.8692645

