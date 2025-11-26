Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Swarm Network(TRUTH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många TRUTH-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet TRUTH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Swarm Network (TRUTH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper TRUTH Är du intresserad av att lägga till Swarm Network(TRUTH) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa TRUTH, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper TRUTH på MEXC nu!

Swarm Network (TRUTH) Prishistorik Att analysera prishistoriken för TRUTH hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för TRUTH nu!