Swarm Network (TRUTH) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Swarm Network(TRUTH), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:27:53 (UTC+8)
USD

Swarm Network (TRUTH) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Swarm Network(TRUTH), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 254.60M
$ 254.60M
Högsta någonsin:
$ 0.05174
$ 0.05174
Lägsta någonsin:
$ 0.010282833131671878
$ 0.010282833131671878
Aktuellt pris:
$ 0.02546
$ 0.02546

Swarm Network (TRUTH) Information

Swarm Network is the privacy-preserving oracle layer operated by AI. We unlock the 99% of valuable data that's currently inaccessible to Web3 by turning arbitrary private data into verifiable on-chain logic in real-time without exposing it.

Officiell webbplats:
https://swarmnetwork.ai/
Whitepaper:
https://gitbook.swarmnetwork.ai/swarm

Swarm Network (TRUTH) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Swarm Network (TRUTH) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TRUTH-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TRUTH-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TRUTH:s tokenomics, utforska TRUTH-tokens pris i realtid!

Hur man köper TRUTH

Är du intresserad av att lägga till Swarm Network(TRUTH) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa TRUTH, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Swarm Network (TRUTH) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för TRUTH hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för TRUTH

Vill du veta vart TRUTH kan vara på väg? På TRUTH sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

