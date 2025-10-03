Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Cardano(ADA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Cardano är en decentraliserad offentlig blockchain- och kryptoprojekt och är helt öppen källkod.

Dyk djupare in i hur ADA-tokens utfärds, tilldelas och låses upp. Detta avsnitt belyser viktiga aspekter av tokens ekonomiska struktur: nytta, incitament och intjäning.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många ADA-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet ADA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i Cardano (ADA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Cardano (ADA) Prishistorik Att analysera prishistoriken för ADA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för ADA nu!