Utforska MOP(MOP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MOP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu! Utforska MOP(MOP) tokenomics på MEXC. Lär dig mer om MOP-tokens totala utbud, tokenfördelning, marknadsvärde, handelsvolym och mycket mer. Håll dig uppdaterad med realtidsdata nu!

Mer om MOP MOP prisinformation MOP officiell webbplats MOP tokenomics MOP Prisförutsägelse Tjäna Airdrop+ Nyheter Blogg Lär dig MEXC Exchange / Kryptopris / MOP (MOP) / Tokenomik / MOP (MOP) Tokenomics Upptäck viktiga insikter om MOP(MOP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid. Valuta USD mop tokenomics Information om mop MOP (MOP) Tokenomics och prisanalys Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MOP(MOP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick. Marlknadsvärde: $ 26.37K $ 26.37K $ 26.37K Totalt utbud: $ 990.22M $ 990.22M $ 990.22M Cirkulerande utbud $ 990.22M $ 990.22M $ 990.22M FDV (värdering efter full utspädning): $ 26.37K $ 26.37K $ 26.37K Högsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Lägsta någonsin: $ 0 $ 0 $ 0 Aktuellt pris: $ 0 $ 0 $ 0 Läs mer om priset på MOP(MOP) Köp MOP nu! MOP (MOP) Information The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character. The project is about a character called MOP. He is the mascot of the token and is aiming to supply the whole of the Abstract ecosystem with Mops. Right now on our website certain NFT collections can equip Mops to their NFTs and the plan is to expand that so that everyone can have a Mop. The original meme started from Luca Netz saying him, pudgy penguins and abstract will Mop all of the competition. Aim is to build a community and brand around our character. Officiell webbplats: https://www.mopstract.xyz/ MOP (MOP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden Att förstå tokenomiken i MOP (MOP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential. Nyckeltal och hur de beräknas: Totalt utbud: Det maximala antalet MOP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas. Cirkulerande utbud Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo. Maxutbud: Taket för hur många MOP-tokens som kan finnas totalt. FDV (värdering efter full utspädning): Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp. Inflationstakt: Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen. Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare? Högt cirkulerande utbud = högre likviditet. Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång. Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll. Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler. Nu när du förstår MOP:s tokenomics, utforska MOP-tokens pris i realtid! Prisförutsägelse för MOP Vill du veta vart MOP kan vara på väg? På MOP sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter. Se MOP-tokens prisförutsägelse nu! Varför ska du välja MEXC? MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto. Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna Snabbaste token-noteringarna bland CEX Högsta likviditeten i hela branschen Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice 100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT Köp krypto med bara 1 USDT : Din enklaste väg till krypto! Köp nu! Friskrivning Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar. Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn