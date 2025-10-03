Joystream (JOY) Tokenomics

Joystream (JOY) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Joystream(JOY), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 18:57:35 (UTC+8)
Joystream (JOY) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Joystream(JOY), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 985.03K
Totalt utbud:
$ 1.11B
Cirkulerande utbud
$ 1.09B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 998.93K
Högsta någonsin:
$ 0.060149
Lägsta någonsin:
$ 0
Aktuellt pris:
$ 0.00089979
Joystream (JOY) Information

Joystream is a decentralized video platform and blockchain. It's powered by the native $JOY token. We built an application called Atlas, which is similar to video platforms that you are already familiar with, but it uses the underlying Joystream blockchain to let you upload videos to your channel, build up your subscriber count, sell your videos as NFTs, and even create your own token for your channel so that people can invest in you. Those token holders can earn a share of the revenue you generate, get early access to your videos, and all sorts of cool things that you control.

Officiell webbplats:
https://www.joystream.org/
Whitepaper:
https://www.joystream.org/lightpaper.pdf

Joystream (JOY) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Joystream (JOY) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet JOY-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många JOY-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår JOY:s tokenomics, utforska JOY-tokens pris i realtid!

Prisförutsägelse för JOY

Vill du veta vart JOY kan vara på väg? På JOY sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Friskrivning

