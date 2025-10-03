Banana Gun (BANANA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Banana Gun(BANANA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03
Banana Gun (BANANA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Banana Gun(BANANA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Banana Gun (BANANA) Information

Banana Gun is a Telegram bot that allows you to snipe upcoming launches, or safely buy tokens that are already live. We aim to be your go-to sniper / manual buyer on Ethereum Network, and probably more chains along the way.

Officiell webbplats:
https://bananagun.io/
Whitepaper:
https://docs.bananagun.io/the-banana-token/tokenomics
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x38e68a37e401f7271568cecaac63c6b1e19130b4

Banana Gun (BANANA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Banana Gun (BANANA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet BANANA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många BANANA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår BANANA:s tokenomics, utforska BANANA-tokens pris i realtid!

