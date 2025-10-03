zkSwap Finance (ZF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om zkSwap Finance(ZF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:57:19 (UTC+8)
USD

zkSwap Finance (ZF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för zkSwap Finance(ZF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.42M
Totalt utbud:
$ 785.05M
Cirkulerande utbud
$ 585.56M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.43M
Högsta någonsin:
$ 0.12
Lägsta någonsin:
$ 0.000182139809719544
Aktuellt pris:
$ 0.00243
zkSwap Finance (ZF) Information

zkSwap Finance is the top DEX and the first Swap to Earn DeFi Platform on zkSync Era ecosystem, pioneering a unique incentive model that rewards both liquidity providers and traders.

Officiell webbplats:
https://zkswap.finance/
Whitepaper:
https://docs.zkswap.finance/
Blockkedjeutforskare:
https://era.zksync.network/token/0x31C2c031fDc9d33e974f327Ab0d9883Eae06cA4A

zkSwap Finance (ZF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i zkSwap Finance (ZF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet ZF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många ZF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår ZF:s tokenomics, utforska ZF-tokens pris i realtid!

Hur man köper ZF

Är du intresserad av att lägga till zkSwap Finance(ZF) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa ZF, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

zkSwap Finance (ZF) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för ZF hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för ZF

Vill du veta vart ZF kan vara på väg? På ZF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

