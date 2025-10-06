Velora Pris idag

Livepriset för Velora (VLR) idag är $ 0.007739, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VLR till USD är$ 0.007739 per VLR.

Velora rankas för närvarande nr.3702 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 VLR. Under de senaste 24 timmarna handlades VLR mellan $ 0.007727 (lägsta) och $ 0.007898 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06763306123106956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007237768003317002.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VLR med +0.11% under den senaste timmen och -18.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.36K.

Velora (VLR) Marknadsinformation

Rank No.3702 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 53.36K$ 53.36K $ 53.36K Marknadsvärde efter full utspädning $ 15.48M$ 15.48M $ 15.48M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Totalt utbud 2,000,000,000 2,000,000,000 2,000,000,000 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Velora är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 53.36K. Det cirkulerande utbudet av VLR är 0.00, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.48M.