Livepriset för Velora (VLR) idag är $ 0.007739, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VLR till USD är$ 0.007739 per VLR.
Velora rankas för närvarande nr.3702 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 VLR. Under de senaste 24 timmarna handlades VLR mellan $ 0.007727 (lägsta) och $ 0.007898 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06763306123106956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007237768003317002.
I kortsiktigt resultat, rörde sig VLR med +0.11% under den senaste timmen och -18.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.36K.
Velora (VLR) Marknadsinformation
No.3702
$ 0.00
$ 53.36K
$ 15.48M
0.00
2,000,000,000
2,000,000,000
0.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Velora är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 53.36K. Det cirkulerande utbudet av VLR är 0.00, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.48M.
Velora Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.007727
lägsta under 24-timmar
$ 0.007898
högsta under 24-timmar
$ 0.007727
$ 0.007898
$ 0.06763306123106956
$ 0.007237768003317002
+0.11%
-0.12%
-18.67%
-18.67%
Velora (VLR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Velora idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000093
-0.12%
30 dagar
$ -0.004871
-38.63%
60 dagar
$ -0.002261
-22.61%
90 dagar
$ -0.002261
-22.61%
Velora Prisförändring idag
Idag registrerade VLR en förändring med $ -0.0000093 (-0.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Velora 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004871 (-38.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Velora 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VLR med $ -0.002261(-22.61%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Velora 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002261 (-22.61%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Velora (VLR)?
AI-drivna insikter som analyserar Velora senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Veloras priser?
Several key factors influence Velora (VLR) cryptocurrency prices:
Regulatory News: Government policies and compliance changes in key markets influence trading activity.
Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.
Adoption Rate: Real-world usage and integration with decentralized applications boost demand.
Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility.
Varför vill folk veta Veloras pris idag?
People want to know Velora (VLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.
Prisförutsägelse för Velora
Velora (VLR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VLR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Velora (VLR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Velora potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Velora kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VLR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Velora Price Prediction.
Om Velora
VLR is a digital asset that operates within the blockchain technology space, with its primary function being to facilitate transactions and provide a platform for decentralized applications. It is designed to leverage the power of blockchain to enable secure, peer-to-peer transactions to occur in a decentralized environment, removing the need for intermediaries and providing a level of transparency and security not typically found in traditional financial systems. VLR's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. Its issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain the asset's value. VLR's typical use cases include financial transactions, smart contracts, and the development of decentralized applications.
Hur man köper och investerar Velora
Är du redo att komma igång med Velora? Att köpa VLR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Velora. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Velora (VLR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Velora krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Velora
Genom att äga Velora kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Velora (VLR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.
Velora Resurs
För en mer djupgående förståelse av Velora kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Om Velora skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Velora-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Velora idag?
Priset för Velora är idag $ 0.007739. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Velora fortfarande en bra investering?
Velora förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i VLR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Velora?
Velora till ett värde av $ 53.36K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Velora?
Livepriset för VLR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Velora i den valuta du föredrar, besök VLR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Velora?
Priset på VLR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för VLR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret VLR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Veloras kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Velora-priset att stiga i år?
Velora priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Velora (VLR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:05 (UTC+8)
Velora (VLR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.