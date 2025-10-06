BörsDEX+
Livepriset för Velora idag är 0.007739 USD.VLR börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för VLR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Velora Logotyp

Velora-kurs(VLR)

1 VLR-till-USD pris i realtid:

$0.007738
$0.007738$0.007738
-0.12%1D
USD
Velora (VLR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:05 (UTC+8)

Velora Pris idag

Livepriset för Velora (VLR) idag är $ 0.007739, med en förändring på 0.12% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för VLR till USD är$ 0.007739 per VLR.

Velora rankas för närvarande nr.3702 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 VLR. Under de senaste 24 timmarna handlades VLR mellan $ 0.007727 (lägsta) och $ 0.007898 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.06763306123106956, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.007237768003317002.

I kortsiktigt resultat, rörde sig VLR med +0.11% under den senaste timmen och -18.67% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 53.36K.

Velora (VLR) Marknadsinformation

No.3702

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 53.36K
$ 53.36K$ 53.36K

$ 15.48M
$ 15.48M$ 15.48M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Velora är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 53.36K. Det cirkulerande utbudet av VLR är 0.00, med ett totalt utbud på 2000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 15.48M.

Velora Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.007727
$ 0.007727$ 0.007727
lägsta under 24-timmar
$ 0.007898
$ 0.007898$ 0.007898
högsta under 24-timmar

$ 0.007727
$ 0.007727$ 0.007727

$ 0.007898
$ 0.007898$ 0.007898

$ 0.06763306123106956
$ 0.06763306123106956$ 0.06763306123106956

$ 0.007237768003317002
$ 0.007237768003317002$ 0.007237768003317002

+0.11%

-0.12%

-18.67%

-18.67%

Velora (VLR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Velora idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000093-0.12%
30 dagar$ -0.004871-38.63%
60 dagar$ -0.002261-22.61%
90 dagar$ -0.002261-22.61%
Velora Prisförändring idag

Idag registrerade VLR en förändring med $ -0.0000093 (-0.12%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Velora 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.004871 (-38.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Velora 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades VLR med $ -0.002261(-22.61%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Velora 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.002261 (-22.61%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Velora (VLR)?

Kolla in sidan Velora Prishistorik nu.

AI-analys för Velora

AI-drivna insikter som analyserar Velora senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Veloras priser?

Several key factors influence Velora (VLR) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact VLR valuation.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Technology Development: Platform updates, partnerships, and ecosystem growth drive investor interest.

Regulatory News: Government policies and compliance changes in key markets influence trading activity.

Competition: Performance relative to similar blockchain projects affects market positioning.

Adoption Rate: Real-world usage and integration with decentralized applications boost demand.

Whale Activity: Large holder transactions can create significant price volatility.

Varför vill folk veta Veloras pris idag?

People want to know Velora (VLR) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing market entries or exits, assessing investment gains or losses, and staying updated on market volatility. Real-time pricing helps traders capitalize on opportunities.

Prisförutsägelse för Velora

Velora (VLR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VLR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Velora (VLR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Velora potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Velora kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för VLR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Velora Price Prediction.

Om Velora

VLR is a digital asset that operates within the blockchain technology space, with its primary function being to facilitate transactions and provide a platform for decentralized applications. It is designed to leverage the power of blockchain to enable secure, peer-to-peer transactions to occur in a decentralized environment, removing the need for intermediaries and providing a level of transparency and security not typically found in traditional financial systems. VLR's consensus model is based on proof-of-stake, which is widely recognized for its energy efficiency compared to proof-of-work models. Its issuance model is fixed, providing a predictable supply and helping to maintain the asset's value. VLR's typical use cases include financial transactions, smart contracts, and the development of decentralized applications.

Hur man köper och investerar Velora

Är du redo att komma igång med Velora? Att köpa VLR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Velora. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Velora (VLR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Velora krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Velora (VLR) Guide

Vad kan du göra med Velora

Genom att äga Velora kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Velora (VLR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Velora (VLR)

Velora DEX is a cross-chain intent-centric protocol that has processed over $125 billion in trading volume, providing DeFi blue chips like Aave, Morpho, and Pendle with a secure, efficient, and scalable execution layer.

Velora Resurs

För en mer djupgående förståelse av Velora kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Velora webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Velora

Hur mycket kommer 1 Velora att vara värd år 2030?
Om Velora skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Velora-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:56:05 (UTC+8)

