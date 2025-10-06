Livepriset för DreamCraft idag är 0.0000001305 USD.DREAMCRAFT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DREAMCRAFT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DreamCraft idag är 0.0000001305 USD.DREAMCRAFT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DREAMCRAFT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för DreamCraft (DREAMCRAFT) idag är $ 0.0000001305, med en förändring på 5.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DREAMCRAFT till USD är$ 0.0000001305 per DREAMCRAFT.
DreamCraft rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DREAMCRAFT. Under de senaste 24 timmarna handlades DREAMCRAFT mellan $ 0.0000001152 (lägsta) och $ 0.0000002266 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.
I kortsiktigt resultat, rörde sig DREAMCRAFT med +1.63% under den senaste timmen och -62.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.50K.
DreamCraft (DREAMCRAFT) Marknadsinformation
$ 79.50K
$ 1.31K
10,000,000,000
BASE
Det aktuella börsvärdet för DreamCraft är --, med en 24h-handelsvolym på $ 79.50K. Det cirkulerande utbudet av DREAMCRAFT är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.31K.
DreamCraft Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000001152
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000002266
högsta under 24-timmar
$ 0.0000001152
$ 0.0000002266
+1.63%
+5.07%
-62.47%
-62.47%
DreamCraft (DREAMCRAFT) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för DreamCraft idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.000000006297
+5.07%
30 dagar
$ -0.0000005495
-80.81%
60 dagar
$ -0.0002298695
-99.95%
90 dagar
$ -0.0124998695
-100.00%
DreamCraft Prisförändring idag
Idag registrerade DREAMCRAFT en förändring med $ +0.000000006297 (+5.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
DreamCraft 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000005495 (-80.81%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
DreamCraft 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DREAMCRAFT med $ -0.0002298695(-99.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
DreamCraft 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0124998695 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DreamCraft (DREAMCRAFT)?
AI-drivna insikter som analyserar DreamCraft senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar DreamCrafts priser?
DreamCraft (DREAMCRAFT) prices are influenced by several key factors:
Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly impact valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.
Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can lead to more stable pricing.
Overall cryptocurrency market trends significantly influence individual token prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller tokens often follow similar patterns.
Development updates, partnerships, and project milestones can create positive price momentum. Conversely, technical issues or delays may negatively impact prices.
Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect market confidence and pricing across all digital assets.
Community engagement and social media buzz can drive short-term price volatility, especially for newer or smaller market cap tokens.
Exchange listings and accessibility to new trading platforms often provide price boosts by increasing token availability to more investors.
These factors interact dynamically, creating the complex price movements seen in cryptocurrency markets.
Varför vill folk veta DreamCrafts pris idag?
People want to know DreamCraft (DREAMCRAFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.
Prisförutsägelse för DreamCraft
DreamCraft (DREAMCRAFT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DREAMCRAFT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DreamCraft (DREAMCRAFT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på DreamCraft potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som DreamCraft kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DREAMCRAFT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DreamCraft Price Prediction.
Om DreamCraft
DREAMCRAFT is a blockchain-based platform designed to revolutionize the gaming industry by providing a decentralized solution for game development and distribution. The platform leverages blockchain technology to enable developers to create and monetize their games in a transparent and efficient manner, while also providing players with a secure and fair gaming environment. DREAMCRAFT's native token is used for transactions within the platform, including purchasing games and in-game items, participating in game development crowdfunding, and rewarding developers and contributors. The platform's consensus mechanism and supply model are not widely known. DREAMCRAFT aims to create a comprehensive ecosystem that bridges the gap between game developers and players, fostering a community-driven approach to game development and distribution.
Hur man köper och investerar DreamCraft
Är du redo att komma igång med DreamCraft? Att köpa DREAMCRAFT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DreamCraft. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DreamCraft (DREAMCRAFT) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DreamCraft krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med DreamCraft
Genom att äga DreamCraft kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa DreamCraft (DREAMCRAFT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!
DreamCraft Resurs
För en mer djupgående förståelse av DreamCraft kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 DreamCraft att vara värd år 2030?
Om DreamCraft skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DreamCraft-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar DreamCraft idag?
Priset för DreamCraft är idag $ 0.0000001305. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är DreamCraft fortfarande en bra investering?
DreamCraft förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i DREAMCRAFT, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för DreamCraft?
DreamCraft till ett värde av $ 79.50K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på DreamCraft?
Livepriset för DREAMCRAFT uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för DreamCraft i den valuta du föredrar, besök DREAMCRAFT Pris för mer information.
Vad påverkar priset för DreamCraft?
Priset på DREAMCRAFT påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för DREAMCRAFT på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret DREAMCRAFT/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om DreamCrafts kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer DreamCraft-priset att stiga i år?
DreamCraft priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för DreamCraft (DREAMCRAFT) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:23 (UTC+8)
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.