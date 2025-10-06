DreamCraft Pris idag

Livepriset för DreamCraft (DREAMCRAFT) idag är $ 0.0000001305, med en förändring på 5.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DREAMCRAFT till USD är$ 0.0000001305 per DREAMCRAFT.

DreamCraft rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DREAMCRAFT. Under de senaste 24 timmarna handlades DREAMCRAFT mellan $ 0.0000001152 (lägsta) och $ 0.0000002266 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DREAMCRAFT med +1.63% under den senaste timmen och -62.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.50K.

DreamCraft (DREAMCRAFT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 79.50K$ 79.50K $ 79.50K Marknadsvärde efter full utspädning $ 1.31K$ 1.31K $ 1.31K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

