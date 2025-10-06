BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för DreamCraft idag är 0.0000001305 USD.DREAMCRAFT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DREAMCRAFT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för DreamCraft idag är 0.0000001305 USD.DREAMCRAFT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för DREAMCRAFT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om DREAMCRAFT

DREAMCRAFT prisinformation

Vad är DREAMCRAFT

DREAMCRAFT whitepaper

DREAMCRAFT officiell webbplats

DREAMCRAFT tokenomics

DREAMCRAFT Prisförutsägelse

DREAMCRAFT historik

DREAMCRAFT Köpguide

DREAMCRAFT-till-fiat valutaomvandlare

DREAMCRAFT spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

DreamCraft Logotyp

DreamCraft-kurs(DREAMCRAFT)

1 DREAMCRAFT-till-USD pris i realtid:

$0.0000001305
$0.0000001305$0.0000001305
+5.07%1D
USD
DreamCraft (DREAMCRAFT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:23 (UTC+8)

DreamCraft Pris idag

Livepriset för DreamCraft (DREAMCRAFT) idag är $ 0.0000001305, med en förändring på 5.07% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för DREAMCRAFT till USD är$ 0.0000001305 per DREAMCRAFT.

DreamCraft rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- DREAMCRAFT. Under de senaste 24 timmarna handlades DREAMCRAFT mellan $ 0.0000001152 (lägsta) och $ 0.0000002266 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig DREAMCRAFT med +1.63% under den senaste timmen och -62.47% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 79.50K.

DreamCraft (DREAMCRAFT) Marknadsinformation

--
----

$ 79.50K
$ 79.50K$ 79.50K

$ 1.31K
$ 1.31K$ 1.31K

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

BASE

Det aktuella börsvärdet för DreamCraft är --, med en 24h-handelsvolym på $ 79.50K. Det cirkulerande utbudet av DREAMCRAFT är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 1.31K.

DreamCraft Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000001152
$ 0.0000001152$ 0.0000001152
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000002266
$ 0.0000002266$ 0.0000002266
högsta under 24-timmar

$ 0.0000001152
$ 0.0000001152$ 0.0000001152

$ 0.0000002266
$ 0.0000002266$ 0.0000002266

--
----

--
----

+1.63%

+5.07%

-62.47%

-62.47%

DreamCraft (DREAMCRAFT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för DreamCraft idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000006297+5.07%
30 dagar$ -0.0000005495-80.81%
60 dagar$ -0.0002298695-99.95%
90 dagar$ -0.0124998695-100.00%
DreamCraft Prisförändring idag

Idag registrerade DREAMCRAFT en förändring med $ +0.000000006297 (+5.07%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

DreamCraft 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000005495 (-80.81%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

DreamCraft 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades DREAMCRAFT med $ -0.0002298695(-99.95%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

DreamCraft 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0124998695 (-100.00%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för DreamCraft (DREAMCRAFT)?

Kolla in sidan DreamCraft Prishistorik nu.

AI-analys för DreamCraft

AI-drivna insikter som analyserar DreamCraft senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar DreamCrafts priser?

DreamCraft (DREAMCRAFT) prices are influenced by several key factors:

Market sentiment and investor confidence play crucial roles in price movements. Supply and demand dynamics directly impact valuation - limited supply with high demand typically drives prices up.

Trading volume and liquidity affect price stability. Higher volume usually indicates stronger market interest and can lead to more stable pricing.

Overall cryptocurrency market trends significantly influence individual token prices. When major cryptocurrencies like Bitcoin rise or fall, smaller tokens often follow similar patterns.

Development updates, partnerships, and project milestones can create positive price momentum. Conversely, technical issues or delays may negatively impact prices.

Regulatory news and government policies toward cryptocurrencies affect market confidence and pricing across all digital assets.

Community engagement and social media buzz can drive short-term price volatility, especially for newer or smaller market cap tokens.

Exchange listings and accessibility to new trading platforms often provide price boosts by increasing token availability to more investors.

These factors interact dynamically, creating the complex price movements seen in cryptocurrency markets.

Varför vill folk veta DreamCrafts pris idag?

People want to know DreamCraft (DREAMCRAFT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, timing buy/sell orders, and assessing investment opportunities. Real-time pricing helps traders capitalize on volatility.

Prisförutsägelse för DreamCraft

DreamCraft (DREAMCRAFT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för DREAMCRAFT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
DreamCraft (DREAMCRAFT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på DreamCraft potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som DreamCraft kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för DREAMCRAFT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på DreamCraft Price Prediction.

Om DreamCraft

DREAMCRAFT is a blockchain-based platform designed to revolutionize the gaming industry by providing a decentralized solution for game development and distribution. The platform leverages blockchain technology to enable developers to create and monetize their games in a transparent and efficient manner, while also providing players with a secure and fair gaming environment. DREAMCRAFT's native token is used for transactions within the platform, including purchasing games and in-game items, participating in game development crowdfunding, and rewarding developers and contributors. The platform's consensus mechanism and supply model are not widely known. DREAMCRAFT aims to create a comprehensive ecosystem that bridges the gap between game developers and players, fostering a community-driven approach to game development and distribution.

Hur man köper och investerar DreamCraft

Är du redo att komma igång med DreamCraft? Att köpa DREAMCRAFT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper DreamCraft. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din DreamCraft (DREAMCRAFT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och DreamCraft krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper DreamCraft (DREAMCRAFT) Guide

Vad kan du göra med DreamCraft

Genom att äga DreamCraft kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa DreamCraft (DREAMCRAFT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är DreamCraft (DREAMCRAFT)

In DreamCraft, creators are the only currency, using cutting-edge artificial intelligence technology to create, share, and convert your digital art into tokens! With blockchain technology, you can freely experience creation, get rewards, and ensure that every creator can get the recognition and compensation they deserve. Become a member of our creative community and let your art shine in the digital world!

DreamCraft Resurs

För en mer djupgående förståelse av DreamCraft kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell DreamCraft webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om DreamCraft

Hur mycket kommer 1 DreamCraft att vara värd år 2030?
Om DreamCraft skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella DreamCraft-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:40:23 (UTC+8)

DreamCraft (DREAMCRAFT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om DreamCraft

DREAMCRAFT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på DREAMCRAFT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av DREAMCRAFT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla DreamCraft (DREAMCRAFT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se DreamCraft-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
DREAMCRAFT/USDT
$0.0000001305
$0.0000001305$0.0000001305
+5.07%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2924
$0.2924$0.2924

+46.20%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

BNBird

BNBird

BIRD

$0.2210
$0.2210$0.2210

+342.00%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0023352
$0.0023352$0.0023352

+233.60%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000013000
$0.000013000$0.000013000

+160.00%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001879
$0.000000001879$0.000000001879

+69.12%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003122
$0.00003122$0.00003122

+58.47%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för DREAMCRAFT-till-USD

Belopp

DREAMCRAFT
DREAMCRAFT
USD
USD

1 DREAMCRAFT = 0.000000 USD