Baserat på din prognos, kan Velora potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.007743 under 2025.

Baserat på din prognos, kan Velora potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.008130 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för VLR $ 0.008536 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för VLR $ 0.008963 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VLR $ 0.009411 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för VLR $ 0.009882 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på Velora potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.016097.

År 2050 skulle priset på Velora potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.026220.