MEXC erbjuder en mängd olika betalningsalternativ för att göra din kryptoupplevelse så sömlös som möjligt. Oavsett om du föredrar att använda traditionella betalningsmetoder som kreditkort eller moderna alternativ som Apple Pay, har MEXC en lösning för dig. Vårt flexibla betalningssystem är utformat för att tillgodose alla användares behov, så att du kan köpa krypto med lätthet och förtroende.
Köp krypto direkt med ditt kreditkort. MEXC stöder både Visa och Mastercard, så att du kan köpa kryptovaluta med bara några få klick. Välj bara den mängd krypto du vill köpa, ange dina kreditkortsuppgifter och slutför transaktionen. Det är ett snabbt, säkert och bekvämt sätt att få din kryptoportfölj att växa utan krångel.
MEXC gör det enkelt och säkert att köpa kryptovalutor direkt från ditt bankkonto. Med bara några klick kan du länka ditt konto, välja den kryptovaluta du vill köpa och bekräfta transaktionen. Oavsett om du använder en lokal eller internationell bank stöder MEXC snabba överföringar med minimala avgifter. Detta säkerställer en smidig upplevelse för användare som vill investera i Bitcoin, Ethereum eller andra digitala tillgångar. Njut av bekvämligheten med direkta banköverföringar samtidigt som dina transaktioner är säkra och tillförlitliga.
MEXC:s P2P-plattform erbjuder ett unikt sätt att köpa kryptovalutor direkt från andra användare. Med ett brett utbud av kryptovalutor som stöds, inklusive Bitcoin och Ethereum, kan du enkelt komma i kontakt med säljare som accepterar olika betalningsalternativ som banköverföring, kreditkort eller till och med e-plånböcker. MEXC:s P2P-plattform är utformad med säkerhet i åtanke, med en spärrtjänst som skyddar både köpare och säljare under hela transaktionsprocessen. Upplev friheten att handla på dina villkor samtidigt som du får en smidig köpupplevelse.
Köp kryptovaluta via tredjepartsbetaltjänster som Moonpay, Banxa och Mercuryo. Välj bara den tredjepartstjänst du föredrar, följ anvisningarna för att slutföra transaktionen och få snabb tillgång till dina önskade digitala tillgångar. MEXC ser till att det inte bara är enkelt att köpa krypto utan också säkert, och ger dig flera alternativ som passar dina behov.
MEXC:s Spot-marknad erbjuder över 2,000 tokens, vilket ger handlare ett av de mest varierade urvalet av kryptovalutor som finns tillgängligt. Oavsett om du letar efter etablerade mynt eller nyligen listade tokens hittar du dem på MEXC, alla med de lägsta handelsavgifterna på marknaden. Med djup likviditet och minimala spreadar är MEXC Spot-marknaden ett förstahandsval för handlare som vill ha bästa möjliga värde på sina investeringar.
MEXC sticker ut som en av de bästa plattformarna för att köpa krypto tack vare sitt användarvänliga gränssnitt, robusta säkerhetsåtgärder och oöverträffade urval av tokens.
Betrodda av över 10 miljoner användare världen över
Marknadens bredaste urval av tokens
Snabbaste noteringen av token bland olika CEX
Lägsta avgifterna med kundservice dygnet runt
En säker och sömlös upplevelse för köp, försäljning och handel med kryptovalutor
Avancerade handelsverktyg
När du har köpt din krypto är möjligheterna oändliga på MEXC. Oavsett om du vill handla på spotmarknaden, utforska terminshandel eller dra nytta av exklusiva tokenrabatter, erbjuder MEXC en rad funktioner för att förbättra din kryptoresa.
Dyk in i MEXC:s breda Spot-marknad, där du kan få tillgång till över 2 000 tokens till de lägsta avgifterna i branschen. Med prisdata i realtid och ett intuitivt gränssnitt gör MEXC det enklare och mer lönsamt än någonsin att handla med krypto. Börja bygga upp din portfölj genom att utforska de oändliga möjligheterna på Spot-marknaden.
Ta din handel till nästa nivå med MEXC:s terminsmarknad, som erbjuder upp till 200x hävstång på utvalda par. Handla med minimal spread och hög likviditet, vilket säkerställer att du kan gå in och ut ur positioner på ett effektivt sätt. Oavsett om du är en erfaren terminshandlare eller precis har kommit igång, erbjuder MEXC allt du behöver för att maximera dina vinster.
Maximera din intjäningspotential genom att delta i MEXC:s Airdrop+-evenemang. Sätt in tokens, handla och få fantastiska airdrops! Lägg vantarna på nya och spännande tokens innan de når den bredare marknaden! Med regelbundna möjligheter till token airdrops gör MEXC det enkelt för dig att få din portfölj att växa.
På MEXC erbjuder vi avancerade verktyg och funktioner som hjälper dig att ligga steget före på kryptomarknaden. Oavsett om du följer prisförutsägelser i realtid eller granskar historiska data säkerställer MEXC:s plattform att du har allt du behöver för att fatta välgrundade affärsbeslut.
Håll dig uppdaterad med marknadsdata i realtid på MEXC:s sida med priser. Oavsett om du följer Bitcoin, Ethereum eller andra trendande tokens erbjuder vår omfattande sida de senaste priserna, procentuella förändringar och historiska diagram. Ta pulsen på kryptomarknaden för att fatta välgrundade köpbeslut med tillförsikt.Besök nu
Är du nyfiken på vart marknaden är på väg? Använd MEXC:s prisförutsägelseverktyg för att se vad andra handlare förutsäger om det framtida priset på Bitcoin och andra populära tokens. Med hjälp av community-drivna insikter kan du hålla dig informerad och fatta smartare investeringsbeslut.Besök nu