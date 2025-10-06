BörsDEX+
Livepriset för Zyphora idag är 0.0000010365 USD.ZYPH börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för ZYPH till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Zyphora-kurs(ZYPH)

1 ZYPH-till-USD pris i realtid:

$0.000001064
+45.29%1D
USD
Zyphora (ZYPH) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:00:32 (UTC+8)

Zyphora Pris idag

Livepriset för Zyphora (ZYPH) idag är $ 0.0000010365, med en förändring på 45.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZYPH till USD är$ 0.0000010365 per ZYPH.

Zyphora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ZYPH. Under de senaste 24 timmarna handlades ZYPH mellan $ 0.0000006969 (lägsta) och $ 0.0000018341 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZYPH med -39.89% under den senaste timmen och -27.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 463.80K.

Zyphora (ZYPH) Marknadsinformation

--
$ 463.80K
$ 21.77K
--
21,000,000,000
BSC

Det aktuella börsvärdet för Zyphora är --, med en 24h-handelsvolym på $ 463.80K. Det cirkulerande utbudet av ZYPH är --, med ett totalt utbud på 21000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 21.77K.

Zyphora Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.0000006969
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000018341
högsta under 24-timmar

$ 0.0000006969
$ 0.0000018341
--
--
-39.89%

+45.29%

-27.72%

-27.72%

Zyphora (ZYPH) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Zyphora idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.000000331672+45.29%
30 dagar$ -0.0000014635-58.54%
60 dagar$ -0.0074989635-99.99%
90 dagar$ -0.0074989635-99.99%
Zyphora Prisförändring idag

Idag registrerade ZYPH en förändring med $ +0.000000331672 (+45.29%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Zyphora 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0000014635 (-58.54%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Zyphora 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades ZYPH med $ -0.0074989635(-99.99%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Zyphora 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0074989635 (-99.99%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Zyphora (ZYPH)?

Kolla in sidan Zyphora Prishistorik nu.

AI-analys för Zyphora

AI-drivna insikter som analyserar Zyphora senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Zyphoras priser?

Zyphora (ZYPH) prices are influenced by several key factors:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact ZYPH pricing.

Supply and Demand: Token circulation, trading volume, and holder behavior affect price dynamics.

Utility and Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform growth drive value.

Development Progress: Technical updates, roadmap milestones, and ecosystem expansion influence investor interest.

Regulatory Environment: Government policies and compliance requirements can significantly impact prices.

Competition: Performance relative to similar projects affects market positioning.

Social Media: Community engagement, influencer opinions, and viral trends create price volatility.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability impact accessibility and price stability.

Macroeconomic Factors: Global economic conditions, inflation, and traditional market performance influence crypto investments.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and trading indicators guide investor decisions.

Varför vill folk veta Zyphoras pris idag?

People want to know Zyphora (ZYPH) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio value, identifying buying or selling opportunities, monitoring market trends, and assessing investment performance. Real-time price data helps traders time their entries and exits effectively.

Prisförutsägelse för Zyphora

Zyphora (ZYPH) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för ZYPH $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Zyphora (ZYPH) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Zyphora potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som Zyphora kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för ZYPH prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Zyphora Price Prediction.

Om Zyphora

ZYPH is a digital asset that operates on a decentralized blockchain network. Its primary function is to facilitate secure, peer-to-peer transactions across the globe, with a focus on privacy and anonymity. ZYPH employs a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the token to validate transactions and earn rewards. The asset's issuance model is designed to control supply and maintain value, with a predetermined number of tokens released periodically. Typical uses of ZYPH include remittances, online purchases, and as a medium of exchange in the digital economy. Its blockchain infrastructure also supports the development of decentralized applications, further expanding its potential use cases.

Hur man köper och investerar Zyphora

Är du redo att komma igång med Zyphora? Att köpa ZYPH går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Zyphora. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Zyphora (ZYPH) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över -- tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Zyphora krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Zyphora (ZYPH) Guide

Vad kan du göra med Zyphora

Genom att äga Zyphora kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Zyphora (ZYPH) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är Zyphora (ZYPH)

Zyphora — The Modular Blockchain Stack.Build smarter. Deploy faster. Scale endlessly. Zyphora enables developers to launch high-performance Layer-2 rollups using a modular, composable framework.

Zyphora Resurs

För en mer djupgående förståelse av Zyphora kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Folk frågar också: Andra frågor om Zyphora

Hur mycket kommer 1 Zyphora att vara värd år 2030?
Om Zyphora skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Zyphora-priser och förväntad avkastning.
Zyphora (ZYPH) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Utforska mer om Zyphora

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

