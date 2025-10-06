Zyphora Pris idag

Livepriset för Zyphora (ZYPH) idag är $ 0.0000010365, med en förändring på 45.29% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för ZYPH till USD är$ 0.0000010365 per ZYPH.

Zyphora rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- ZYPH. Under de senaste 24 timmarna handlades ZYPH mellan $ 0.0000006969 (lägsta) och $ 0.0000018341 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig ZYPH med -39.89% under den senaste timmen och -27.72% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 463.80K.

Zyphora (ZYPH) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 463.80K$ 463.80K $ 463.80K Marknadsvärde efter full utspädning $ 21.77K$ 21.77K $ 21.77K Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 21,000,000,000 21,000,000,000 21,000,000,000 Offentlig blockkedja BSC

