Voyager Token (VGX) Tokenomics

Voyager Token (VGX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Voyager Token(VGX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 14:44:25 (UTC+8)
USD

Voyager Token (VGX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Voyager Token(VGX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 576.48K
$ 576.48K$ 576.48K
Totalt utbud:
$ 916.53M
$ 916.53M$ 916.53M
Cirkulerande utbud
$ 597.39M
$ 597.39M$ 597.39M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 884.45K
$ 884.45K$ 884.45K
Högsta någonsin:
$ 0.7886
$ 0.7886$ 0.7886
Lägsta någonsin:
$ 0.000948144780061268
$ 0.000948144780061268$ 0.000948144780061268
Aktuellt pris:
$ 0.000965
$ 0.000965$ 0.000965

Voyager Token (VGX) Information

VGX is an Ethereum token that's used to reward and incentivize use of the Voyager centralized exchange. On Voyager, VGX holders can earn staking rewards, receive cashback on trades, and more.

Officiell webbplats:
https://www.vgxfoundation.com/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/12_Q5iZGYYO8rQ72iRdr0AtyyOaQwg6gR/view?usp=sharing
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/address/0x3C4B6E6e1eA3D4863700D7F76b36B7f3D3f13E3d

Voyager Token (VGX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Voyager Token (VGX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet VGX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många VGX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår VGX:s tokenomics, utforska VGX-tokens pris i realtid!

Hur man köper VGX

Är du intresserad av att lägga till Voyager Token(VGX) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa VGX, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Voyager Token (VGX) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för VGX hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för VGX

Vill du veta vart VGX kan vara på väg? På VGX sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn