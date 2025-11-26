StablR USD (USDR) Tokenomics

StablR USD (USDR) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om StablR USD(USDR), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:28:27 (UTC+8)
USD

StablR USD (USDR) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för StablR USD(USDR), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M
Totalt utbud:
$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M
Cirkulerande utbud
$ 8.28M
$ 8.28M$ 8.28M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 8.27M
$ 8.27M$ 8.27M
Högsta någonsin:
$ 1.804
$ 1.804$ 1.804
Lägsta någonsin:
$ 0.980782166260219
$ 0.980782166260219$ 0.980782166260219
Aktuellt pris:
$ 0.999
$ 0.999$ 0.999

StablR USD (USDR) Information

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

Officiell webbplats:
https://stablr.com
Whitepaper:
https://www.stablr.com/whitepaper/StablR_EMI_Whitepaper_USD_V2.0_SIGNED.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x7b43e3875440b44613dc3bc08e7763e6da63c8f8

StablR USD (USDR) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i StablR USD (USDR) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet USDR-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många USDR-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår USDR:s tokenomics, utforska USDR-tokens pris i realtid!

Hur man köper USDR

Är du intresserad av att lägga till StablR USD(USDR) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa USDR, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

StablR USD (USDR) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för USDR hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för USDR

Vill du veta vart USDR kan vara på väg? På USDR sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn