Livepriset för StablR USD idag är 1.002 USD.USDR börsvärdet är 9,022,460.58336 USD. Följ prisuppdateringar för USDR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för StablR USD (USDR) idag är $ 1.002, med en förändring på 2.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDR till USD är$ 1.002 per USDR.
StablR USD rankas för närvarande nr.1168 enligt marknadsvärde på $ 9.02M, med ett cirkulerande utbud på 9.00M USDR. Under de senaste 24 timmarna handlades USDR mellan $ 0.961 (lägsta) och $ 1.057 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.02146361646693, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.980782166260219.
I kortsiktigt resultat, rörde sig USDR med +0.80% under den senaste timmen och +1.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.20K.
StablR USD (USDR) Marknadsinformation
No.1168
$ 9.02M
$ 2.20K
$ 9.02M
9.00M
--
9,004,451.68
ETH
Det aktuella börsvärdet för StablR USD är $ 9.02M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.20K. Det cirkulerande utbudet av USDR är 9.00M, med ett totalt utbud på 9004451.68. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.02M.
StablR USD Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.961
lägsta under 24-timmar
$ 1.057
högsta under 24-timmar
$ 0.961
$ 1.057
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
+0.80%
+2.03%
+1.21%
+1.21%
StablR USD (USDR) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för StablR USD idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ +0.01994
+2.03%
30 dagar
$ +0.004
+0.40%
60 dagar
$ +0.01
+1.00%
90 dagar
$ +0.006
+0.60%
StablR USD Prisförändring idag
Idag registrerade USDR en förändring med $ +0.01994 (+2.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
StablR USD 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.004 (+0.40%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
StablR USD 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades USDR med $ +0.01(+1.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
StablR USD 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.006 (+0.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för StablR USD (USDR)?
AI-drivna insikter som analyserar StablR USD senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar StablR USDs priser?
Several key factors influence StablR USD (USDR) prices:
Collateral backing: USDR's value depends on its underlying collateral reserves, typically including real estate and other assets.
Peg maintenance: The protocol's ability to maintain its USD peg through algorithmic mechanisms.
Collateral ratio: The percentage of backing assets relative to circulating supply affects confidence.
Market sentiment: Overall crypto market conditions and stablecoin sector trust.
Regulatory environment: Government policies on stablecoins influence adoption and stability.
Protocol governance: Community decisions and upgrades can affect token value.
Liquidity: Available trading pairs and market depth impact price discovery.
Varför vill folk veta StablR USDs pris idag?
People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to the US dollar. Traders need real-time pricing for arbitrage opportunities, while investors track performance and volatility. Current price data enables informed buying, selling, or holding decisions in the dynamic crypto market.
Prisförutsägelse för StablR USD
StablR USD (USDR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
StablR USD (USDR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på StablR USD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som StablR USD kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på StablR USD Price Prediction.
Om StablR USD
USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.
Hur man köper och investerar StablR USD
Är du redo att komma igång med StablR USD? Att köpa USDR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper StablR USD. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din StablR USD (USDR) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 9.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och StablR USD krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med StablR USD
Genom att äga StablR USD kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa StablR USD (USDR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.
StablR USD Resurs
För en mer djupgående förståelse av StablR USD kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 StablR USD att vara värd år 2030?
Om StablR USD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella StablR USD-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar StablR USD idag?
Priset för StablR USD är idag $ 1.002. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är StablR USD fortfarande en bra investering?
StablR USD förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i USDR, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för StablR USD?
StablR USD till ett värde av $ 2.20K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på StablR USD?
Livepriset för USDR uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för StablR USD i den valuta du föredrar, besök USDR Pris för mer information.
Vad påverkar priset för StablR USD?
Priset på USDR påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,412.49
+0.68%
ETH
3,410.46
+1.00%
SOL
158.15
+0.93%
UCN
1,496.86
0.00%
ZEC
603.09
+17.64%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för USDR på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret USDR/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om StablR USDs kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer StablR USD-priset att stiga i år?
StablR USD priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för StablR USD (USDR) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:06 (UTC+8)
StablR USD (USDR) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.