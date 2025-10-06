BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för StablR USD idag är 1.002 USD.USDR börsvärdet är 9,022,460.58336 USD. Följ prisuppdateringar för USDR till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om USDR

USDR prisinformation

Vad är USDR

USDR whitepaper

USDR officiell webbplats

USDR tokenomics

USDR Prisförutsägelse

USDR historik

USDR Köpguide

StablR USD Logotyp

StablR USD-kurs(USDR)

1 USDR-till-USD pris i realtid:

$1.002
+2.03%1D
USD
StablR USD (USDR) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:06 (UTC+8)

StablR USD Pris idag

Livepriset för StablR USD (USDR) idag är $ 1.002, med en förändring på 2.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDR till USD är$ 1.002 per USDR.

StablR USD rankas för närvarande nr.1168 enligt marknadsvärde på $ 9.02M, med ett cirkulerande utbud på 9.00M USDR. Under de senaste 24 timmarna handlades USDR mellan $ 0.961 (lägsta) och $ 1.057 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.02146361646693, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.980782166260219.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDR med +0.80% under den senaste timmen och +1.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.20K.

StablR USD (USDR) Marknadsinformation

No.1168

$ 9.02M
$ 2.20K
$ 9.02M
9.00M
--
9,004,451.68
ETH

Det aktuella börsvärdet för StablR USD är $ 9.02M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.20K. Det cirkulerande utbudet av USDR är 9.00M, med ett totalt utbud på 9004451.68. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.02M.

StablR USD Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.961
lägsta under 24-timmar
$ 1.057
högsta under 24-timmar

$ 0.961
$ 1.057
$ 1.02146361646693
$ 0.980782166260219
+0.80%

+2.03%

+1.21%

+1.21%

StablR USD (USDR) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för StablR USD idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.01994+2.03%
30 dagar$ +0.004+0.40%
60 dagar$ +0.01+1.00%
90 dagar$ +0.006+0.60%
StablR USD Prisförändring idag

Idag registrerade USDR en förändring med $ +0.01994 (+2.03%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

StablR USD 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.004 (+0.40%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

StablR USD 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades USDR med $ +0.01(+1.00%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

StablR USD 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.006 (+0.60%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för StablR USD (USDR)?

Kolla in sidan StablR USD Prishistorik nu.

AI-analys för StablR USD

AI-drivna insikter som analyserar StablR USD senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar StablR USDs priser?

Several key factors influence StablR USD (USDR) prices:

Collateral backing: USDR's value depends on its underlying collateral reserves, typically including real estate and other assets.

Market demand: Trading volume and investor interest directly impact price stability.

Peg maintenance: The protocol's ability to maintain its USD peg through algorithmic mechanisms.

Collateral ratio: The percentage of backing assets relative to circulating supply affects confidence.

Market sentiment: Overall crypto market conditions and stablecoin sector trust.

Regulatory environment: Government policies on stablecoins influence adoption and stability.

Protocol governance: Community decisions and upgrades can affect token value.

Liquidity: Available trading pairs and market depth impact price discovery.

Varför vill folk veta StablR USDs pris idag?

People want to know StablR USD (USDR) price today for several key reasons: trading decisions, portfolio management, market analysis, and investment timing. As a stablecoin, USDR price monitoring helps assess its peg stability to the US dollar. Traders need real-time pricing for arbitrage opportunities, while investors track performance and volatility. Current price data enables informed buying, selling, or holding decisions in the dynamic crypto market.

Prisförutsägelse för StablR USD

StablR USD (USDR) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDR $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
StablR USD (USDR) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på StablR USD potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som StablR USD kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDR prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på StablR USD Price Prediction.

Om StablR USD

USDR is a digital asset that serves as a stablecoin within the broader cryptocurrency ecosystem. It is designed to maintain a stable value, typically pegged to the US dollar, providing a degree of stability amidst the often volatile crypto market. As a stablecoin, USDR plays a crucial role in various financial transactions, including trading, hedging, and value storage. It is often used as a medium of exchange in decentralized finance (DeFi) applications, allowing users to earn interest, borrow, lend, and make payments without the need for traditional financial intermediaries. The issuance and management of USDR are typically governed by smart contracts, ensuring transparency and trust in its operations.

Hur man köper och investerar StablR USD

Är du redo att komma igång med StablR USD? Att köpa USDR går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper StablR USD. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din StablR USD (USDR) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 9.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och StablR USD krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper StablR USD (USDR) Guide

Vad kan du göra med StablR USD

Genom att äga StablR USD kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa StablR USD (USDR) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är StablR USD (USDR)

StablR USD (USDR) is a MiCAR compliant US Dollar-backed stablecoin, pegged to the value of the US Dollar and redeemable on a 1:1 basis. The stablecoin is collateralized by fiat and short-term government bonds. The main purpose of StablR USD (USDR) is to provide a digital alternative to traditional forms of money that is more efficient, secure, and accessible. StablR USD (USDR) can be used as a medium of exchange, a store of value, and a unit of account. Some of the main use cases for StablR USD (USDR) include enabling faster and cheaper payments, facilitating international (foreign exchange) trade and investment, and enabling more flexible and resilient financial systems.

StablR USD Resurs

För en mer djupgående förståelse av StablR USD kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell StablR USD webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om StablR USD

Hur mycket kommer 1 StablR USD att vara värd år 2030?
Om StablR USD skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella StablR USD-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:58:06 (UTC+8)

Friskrivning

