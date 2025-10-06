StablR USD Pris idag

Livepriset för StablR USD (USDR) idag är $ 1.002, med en förändring på 2.03% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDR till USD är$ 1.002 per USDR.

StablR USD rankas för närvarande nr.1168 enligt marknadsvärde på $ 9.02M, med ett cirkulerande utbud på 9.00M USDR. Under de senaste 24 timmarna handlades USDR mellan $ 0.961 (lägsta) och $ 1.057 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.02146361646693, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.980782166260219.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDR med +0.80% under den senaste timmen och +1.21% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 2.20K.

StablR USD (USDR) Marknadsinformation

Rank No.1168 Marknadsvärde $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Volym (24H) $ 2.20K$ 2.20K $ 2.20K Marknadsvärde efter full utspädning $ 9.02M$ 9.02M $ 9.02M Cirkulationsutbud 9.00M 9.00M 9.00M Maxutbud ---- -- Totalt utbud 9,004,451.68 9,004,451.68 9,004,451.68 Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för StablR USD är $ 9.02M, med en 24h-handelsvolym på $ 2.20K. Det cirkulerande utbudet av USDR är 9.00M, med ett totalt utbud på 9004451.68. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 9.02M.