Falcon Finance (USDF) Tokenomics

Falcon Finance (USDF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Falcon Finance(USDF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:52:49 (UTC+8)
USD

Falcon Finance (USDF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Falcon Finance(USDF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Totalt utbud:
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Cirkulerande utbud
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 2.08B
$ 2.08B$ 2.08B
Högsta någonsin:
$ 3.4875
$ 3.4875$ 3.4875
Lägsta någonsin:
$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203
Aktuellt pris:
$ 0.9967
$ 0.9967$ 0.9967

Falcon Finance (USDF) Information

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Officiell webbplats:
https://falcon.finance/
Whitepaper:
https://falcon.finance/whitepaper-v2.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xFa2B947eEc368f42195f24F36d2aF29f7c24CeC2

Falcon Finance (USDF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Falcon Finance (USDF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet USDF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många USDF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår USDF:s tokenomics, utforska USDF-tokens pris i realtid!

Hur man köper USDF

Är du intresserad av att lägga till Falcon Finance(USDF) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa USDF, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Falcon Finance (USDF) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för USDF hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för USDF

Vill du veta vart USDF kan vara på väg? På USDF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn