BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Falcon Finance idag är 0.997 USD.USDF börsvärdet är 1,998,396,166.0967130449 USD. Följ prisuppdateringar för USDF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Falcon Finance idag är 0.997 USD.USDF börsvärdet är 1,998,396,166.0967130449 USD. Följ prisuppdateringar för USDF till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om USDF

USDF prisinformation

Vad är USDF

USDF whitepaper

USDF officiell webbplats

USDF tokenomics

USDF Prisförutsägelse

USDF historik

USDF Köpguide

USDF-till-fiat valutaomvandlare

USDF spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Falcon Finance Logotyp

Falcon Finance-kurs(USDF)

1 USDF-till-USD pris i realtid:

$0.997
$0.997$0.997
0.00%1D
USD
Falcon Finance (USDF) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:58 (UTC+8)

Falcon Finance Pris idag

Livepriset för Falcon Finance (USDF) idag är $ 0.997, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDF till USD är$ 0.997 per USDF.

Falcon Finance rankas för närvarande nr.202 enligt marknadsvärde på $ 2.00B, med ett cirkulerande utbud på 2.00B USDF. Under de senaste 24 timmarna handlades USDF mellan $ 0.997 (lägsta) och $ 0.9973 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0243014891348232, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.909369011278203.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDF med 0.00% under den senaste timmen och +0.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.73K.

Falcon Finance (USDF) Marknadsinformation

No.202

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

$ 2.00B
$ 2.00B$ 2.00B

2.00B
2.00B 2.00B

2,004,409,394.2795517
2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517

ETH

Det aktuella börsvärdet för Falcon Finance är $ 2.00B, med en 24h-handelsvolym på $ 6.73K. Det cirkulerande utbudet av USDF är 2.00B, med ett totalt utbud på 2004409394.2795517. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.00B.

Falcon Finance Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.997
$ 0.997$ 0.997
lägsta under 24-timmar
$ 0.9973
$ 0.9973$ 0.9973
högsta under 24-timmar

$ 0.997
$ 0.997$ 0.997

$ 0.9973
$ 0.9973$ 0.9973

$ 1.0243014891348232
$ 1.0243014891348232$ 1.0243014891348232

$ 0.909369011278203
$ 0.909369011278203$ 0.909369011278203

0.00%

0.00%

+0.49%

+0.49%

Falcon Finance (USDF) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Falcon Finance idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ 00.00%
30 dagar$ +0.0019+0.19%
60 dagar$ +0.0228+2.34%
90 dagar$ -0.0066-0.66%
Falcon Finance Prisförändring idag

Idag registrerade USDF en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Falcon Finance 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0019 (+0.19%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Falcon Finance 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades USDF med $ +0.0228(+2.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Falcon Finance 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0066 (-0.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Falcon Finance (USDF)?

Kolla in sidan Falcon Finance Prishistorik nu.

AI-analys för Falcon Finance

AI-drivna insikter som analyserar Falcon Finance senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Falcon Finances priser?

Several key factors influence Falcon Finance (USDF) token prices:

1. Market demand and supply dynamics
2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends
3. Bitcoin and major altcoin price movements
4. Trading volume and liquidity on exchanges
5. Project development updates and roadmap progress
6. Partnership announcements and integrations
7. Regulatory news affecting DeFi protocols
8. Token utility and staking rewards
9. Community adoption and user growth
10. Broader economic conditions and investor risk appetite

These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.

Varför vill folk veta Falcon Finances pris idag?

People want to know Falcon Finance (USDF) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market volatility, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.

Prisförutsägelse för Falcon Finance

Falcon Finance (USDF) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDF $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Falcon Finance (USDF) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Falcon Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Falcon Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDF prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Falcon Finance Price Prediction.

Om Falcon Finance

USDF is a stablecoin cryptocurrency that is designed to mirror the value of the United States dollar (USD). The primary purpose of USDF is to provide stability in the highly volatile cryptocurrency market, acting as a safe haven for investors during periods of significant price fluctuation. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with other decentralized applications on the Ethereum network. The issuance and supply of USDF are regulated through smart contracts, which are designed to maintain the token's value at parity with the USD. This makes USDF a useful tool for transactions, as it combines the benefits of blockchain technology with the relative stability of a traditional fiat currency.

Hur man köper och investerar Falcon Finance

Är du redo att komma igång med Falcon Finance? Att köpa USDF går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Falcon Finance. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Falcon Finance (USDF) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 2.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Falcon Finance krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Falcon Finance (USDF) Guide

Vad kan du göra med Falcon Finance

Genom att äga Falcon Finance kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Falcon Finance (USDF) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Falcon Finance (USDF)

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance Resurs

För en mer djupgående förståelse av Falcon Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Falcon Finance webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Falcon Finance

Hur mycket kommer 1 Falcon Finance att vara värd år 2030?
Om Falcon Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Falcon Finance-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:57:58 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Falcon Finance

USDF USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på USDF med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av USDF med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Falcon Finance (USDF) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Falcon Finance-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
USDF/USDT
$0.997
$0.997$0.997
0.00%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2989
$0.2989$0.2989

+49.45%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0021120
$0.0021120$0.0021120

+201.71%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1732
$0.1732$0.1732

+246.40%

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000014564
$0.000014564$0.000014564

+191.28%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003298
$0.00003298$0.00003298

+67.41%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001933
$0.000000001933$0.000000001933

+73.98%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för USDF-till-USD

Belopp

USDF
USDF
USD
USD

1 USDF = 0.997 USD