Livepriset för Falcon Finance (USDF) idag är $ 0.997, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDF till USD är$ 0.997 per USDF.
Falcon Finance rankas för närvarande nr.202 enligt marknadsvärde på $ 2.00B, med ett cirkulerande utbud på 2.00B USDF. Under de senaste 24 timmarna handlades USDF mellan $ 0.997 (lägsta) och $ 0.9973 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0243014891348232, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.909369011278203.
I kortsiktigt resultat, rörde sig USDF med 0.00% under den senaste timmen och +0.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.73K.
Falcon Finance (USDF) Marknadsinformation
$ 2.00B
$ 6.73K
$ 2.00B
2.00B
2,004,409,394.2795517
ETH
Det aktuella börsvärdet för Falcon Finance är $ 2.00B, med en 24h-handelsvolym på $ 6.73K. Det cirkulerande utbudet av USDF är 2.00B, med ett totalt utbud på 2004409394.2795517. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 2.00B.
Falcon Finance Prishistorik USD
$ 0.997
lägsta under 24-timmar
$ 0.9973
högsta under 24-timmar
$ 0.997
$ 0.9973
$ 1.0243014891348232
$ 0.909369011278203
0.00%
+0.49%
Falcon Finance (USDF) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Falcon Finance idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Falcon Finance Prisförändring idag
Idag registrerade USDF en förändring med $ 0 (0.00%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Falcon Finance 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.0019 (+0.19%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Falcon Finance 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades USDF med $ +0.0228(+2.34%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Falcon Finance 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.0066 (-0.66%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Falcon Finance (USDF)?
AI-drivna insikter som analyserar Falcon Finance senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Falcon Finances priser?
Several key factors influence Falcon Finance (USDF) token prices:
1. Market demand and supply dynamics 2. Overall cryptocurrency market sentiment and trends 3. Bitcoin and major altcoin price movements 4. Trading volume and liquidity on exchanges 5. Project development updates and roadmap progress 6. Partnership announcements and integrations 7. Regulatory news affecting DeFi protocols 8. Token utility and staking rewards 9. Community adoption and user growth 10. Broader economic conditions and investor risk appetite
These factors interact to create price volatility typical of cryptocurrency markets.
Varför vill folk veta Falcon Finances pris idag?
People want to know Falcon Finance (USDF) price today for several key reasons: making informed trading decisions, monitoring portfolio performance, assessing market volatility, timing buy/sell orders, calculating profits/losses, and staying updated on investment value changes in real-time.
Prisförutsägelse för Falcon Finance
Falcon Finance (USDF) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för USDF $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Falcon Finance (USDF) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Falcon Finance potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Falcon Finance kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för USDF prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Falcon Finance Price Prediction.
Om Falcon Finance
USDF is a stablecoin cryptocurrency that is designed to mirror the value of the United States dollar (USD). The primary purpose of USDF is to provide stability in the highly volatile cryptocurrency market, acting as a safe haven for investors during periods of significant price fluctuation. It operates on the Ethereum blockchain, utilizing the ERC-20 token standard, which allows for seamless integration with other decentralized applications on the Ethereum network. The issuance and supply of USDF are regulated through smart contracts, which are designed to maintain the token's value at parity with the USD. This makes USDF a useful tool for transactions, as it combines the benefits of blockchain technology with the relative stability of a traditional fiat currency.
Hur man köper och investerar Falcon Finance
Är du redo att komma igång med Falcon Finance? Att köpa USDF går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Falcon Finance. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Falcon Finance (USDF) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 2.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Falcon Finance krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Falcon Finance
Genom att äga Falcon Finance kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Falcon Finance (USDF) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.
Falcon Finance Resurs
För en mer djupgående förståelse av Falcon Finance kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Falcon Finance att vara värd år 2030?
Om Falcon Finance skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Falcon Finance-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Falcon Finance idag?
Priset för Falcon Finance är idag $ 0.997. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Falcon Finance fortfarande en bra investering?
Falcon Finance förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i USDF, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Falcon Finance?
Falcon Finance till ett värde av $ 6.73K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Falcon Finance?
Livepriset för USDF uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Falcon Finance i den valuta du föredrar, besök USDF Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Falcon Finance?
Priset på USDF påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för USDF på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret USDF/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Falcon Finances kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Falcon Finance-priset att stiga i år?
Falcon Finance priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Falcon Finance (USDF) för en mer djupgående analys.
