Falcon Finance Pris idag

Livepriset för Falcon Finance (USDF) idag är $ 0.997, med en förändring på 0.00% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för USDF till USD är$ 0.997 per USDF.

Falcon Finance rankas för närvarande nr.202 enligt marknadsvärde på $ 2.00B, med ett cirkulerande utbud på 2.00B USDF. Under de senaste 24 timmarna handlades USDF mellan $ 0.997 (lägsta) och $ 0.9973 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.0243014891348232, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.909369011278203.

I kortsiktigt resultat, rörde sig USDF med 0.00% under den senaste timmen och +0.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 6.73K.

Falcon Finance (USDF) Marknadsinformation

Rank No.202 Marknadsvärde $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Volym (24H) $ 6.73K$ 6.73K $ 6.73K Marknadsvärde efter full utspädning $ 2.00B$ 2.00B $ 2.00B Cirkulationsutbud 2.00B 2.00B 2.00B Totalt utbud 2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517 2,004,409,394.2795517 Offentlig blockkedja ETH

