Titans Tap (TIT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Titans Tap(TIT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 23:13:50 (UTC+8)
Titans Tap (TIT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Titans Tap(TIT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Totalt utbud:
$ 80.00B
$ 80.00B$ 80.00B
Cirkulerande utbud
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 87.52M
$ 87.52M$ 87.52M
Högsta någonsin:
$ 0.012443
$ 0.012443$ 0.012443
Lägsta någonsin:
$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485$ 0.001000455808421485
Aktuellt pris:
$ 0.001094
$ 0.001094$ 0.001094

Titans Tap (TIT) Information

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Officiell webbplats:
https://titanstap.io/
Whitepaper:
https://developments-organization-1.gitbook.io/titanstap-whitepaper
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/ecc8kZyhVojbuhUoqRGuPjfvEjrR4Y5dRQ86V3aP7aD

Titans Tap (TIT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Titans Tap (TIT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet TIT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många TIT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår TIT:s tokenomics, utforska TIT-tokens pris i realtid!

