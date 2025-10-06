BörsDEX+
Blue Chip Blitz
Livepriset för Titans Tap idag är 0.00178 USD.TIT börsvärdet är 0 USD. Följ prisuppdateringar för TIT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Titans Tap Logotyp

Titans Tap-kurs(TIT)

1 TIT-till-USD pris i realtid:

$0.00178
$0.00178
-0.44%1D
USD
Titans Tap (TIT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:57 (UTC+8)

Titans Tap Pris idag

Livepriset för Titans Tap (TIT) idag är $ 0.00178, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TIT till USD är$ 0.00178 per TIT.

Titans Tap rankas för närvarande nr.9102 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 TIT. Under de senaste 24 timmarna handlades TIT mellan $ 0.000651 (lägsta) och $ 0.00179 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.023428722155694283, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001000455808421485.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TIT med -0.34% under den senaste timmen och +100.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.07K.

Titans Tap (TIT) Marknadsinformation

No.9102

$ 0.00
$ 0.00

$ 86.07K
$ 86.07K

$ 142.40M
$ 142.40M

0.00
0.00

80,000,000,000
80,000,000,000

79,999,996,900
79,999,996,900

0.00%

SOL

Det aktuella börsvärdet för Titans Tap är $ 0.00, med en 24h-handelsvolym på $ 86.07K. Det cirkulerande utbudet av TIT är 0.00, med ett totalt utbud på 79999996900. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 142.40M.

Titans Tap Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.000651
$ 0.000651
lägsta under 24-timmar
$ 0.00179
$ 0.00179
högsta under 24-timmar

$ 0.000651
$ 0.000651

$ 0.00179
$ 0.00179

$ 0.023428722155694283
$ 0.023428722155694283

$ 0.001000455808421485
$ 0.001000455808421485

-0.34%

-0.44%

+100.00%

+100.00%

Titans Tap (TIT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Titans Tap idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00000787-0.44%
30 dagar$ +0.000889+99.77%
60 dagar$ -0.000205-10.33%
90 dagar$ -0.00322-64.40%
Titans Tap Prisförändring idag

Idag registrerade TIT en förändring med $ -0.00000787 (-0.44%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Titans Tap 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ +0.000889 (+99.77%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Titans Tap 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades TIT med $ -0.000205(-10.33%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Titans Tap 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00322 (-64.40%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Titans Tap (TIT)?

Kolla in sidan Titans Tap Prishistorik nu.

AI-analys för Titans Tap

AI-drivna insikter som analyserar Titans Tap senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Titans Taps priser?

Several key factors influence Titans Tap (TIT) cryptocurrency prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact TIT pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and user adoption affect price dynamics.

Utility & Use Cases: The token's functionality within the Titans Tap ecosystem drives demand.

Exchange Listings: Availability on major exchanges increases liquidity and accessibility.

Development Updates: Project roadmap progress, partnerships, and technical improvements influence investor interest.

Regulatory News: Cryptocurrency regulations and legal developments affect market perception.

Community Engagement: Active user base and social media presence impact token visibility.

Competition: Performance relative to similar gaming or tap-to-earn tokens.

Varför vill folk veta Titans Taps pris idag?

People want to know Titans Tap (TIT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time pricing helps investors assess market volatility, calculate profits/losses, and determine optimal entry/exit points for their cryptocurrency investments.

Prisförutsägelse för Titans Tap

Titans Tap (TIT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för TIT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Titans Tap (TIT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Titans Tap potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Titans Tap kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för TIT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Titans Tap Price Prediction.

Om Titans Tap

Titan Coin (TIT) is a digital asset that operates on its own proprietary blockchain. It is designed to facilitate quick and secure transactions across a decentralized network, with a focus on providing a seamless and user-friendly experience for both individuals and businesses. TIT uses a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders to earn rewards by staking their coins. The coin's issuance model is based on a fixed supply, with new coins distributed as staking rewards. Titan Coin's ecosystem is geared towards a wide range of applications, including digital payments, remittances, and data storage, reflecting its ambition to create a versatile and inclusive digital economy.

Hur man köper och investerar Titans Tap

Är du redo att komma igång med Titans Tap? Att köpa TIT går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Titans Tap. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Titans Tap (TIT) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 0.00 tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Titans Tap krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Titans Tap (TIT) Guide

Vad kan du göra med Titans Tap

Genom att äga Titans Tap kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Titans Tap (TIT) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Titans Tap (TIT)

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Titans Tap Resurs

För en mer djupgående förståelse av Titans Tap kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Titans Tap webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Titans Tap

Hur mycket kommer 1 Titans Tap att vara värd år 2030?
Om Titans Tap skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Titans Tap-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:50:57 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Titans Tap

TIT USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på TIT med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av TIT med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Titans Tap (TIT) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Titans Tap-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
TIT/USDT
$0.00178
$0.00178
-0.44%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.2985

$0.0020000

$0.000011997

$0.1121

$0.00003726

$0.000000001863

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

1 TIT = 0.00178 USD