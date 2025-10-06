Titans Tap Pris idag

Livepriset för Titans Tap (TIT) idag är $ 0.00178, med en förändring på 0.44% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för TIT till USD är$ 0.00178 per TIT.

Titans Tap rankas för närvarande nr.9102 enligt marknadsvärde på $ 0.00, med ett cirkulerande utbud på 0.00 TIT. Under de senaste 24 timmarna handlades TIT mellan $ 0.000651 (lägsta) och $ 0.00179 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.023428722155694283, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.001000455808421485.

I kortsiktigt resultat, rörde sig TIT med -0.34% under den senaste timmen och +100.00% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 86.07K.

Titans Tap (TIT) Marknadsinformation

Rank No.9102 Marknadsvärde $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volym (24H) $ 86.07K$ 86.07K $ 86.07K Marknadsvärde efter full utspädning $ 142.40M$ 142.40M $ 142.40M Cirkulationsutbud 0.00 0.00 0.00 Maxutbud 80,000,000,000 80,000,000,000 80,000,000,000 Totalt utbud 79,999,996,900 79,999,996,900 79,999,996,900 Cirkulationshastighet 0.00% Offentlig blockkedja SOL

