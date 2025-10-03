Swell Network (SWELL) Tokenomics

Swell Network (SWELL) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Swell Network(SWELL), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:17:12 (UTC+8)
USD

Swell Network (SWELL) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Swell Network(SWELL), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 23.53M
$ 23.53M$ 23.53M
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 2.64B
$ 2.64B$ 2.64B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 89.12M
$ 89.12M$ 89.12M
Högsta någonsin:
$ 0.07048
$ 0.07048$ 0.07048
Lägsta någonsin:
$ 0.007034496316403832
$ 0.007034496316403832$ 0.007034496316403832
Aktuellt pris:
$ 0.008912
$ 0.008912$ 0.008912

Swell Network (SWELL) Information

Swell is a non-custodial staking protocol with a mission to deliver the world’s best liquid staking and restaking experience, simplify access to DeFi, while securing the future of Ethereum and restaking services.

Officiell webbplats:
https://www.swellnetwork.io/
Whitepaper:
https://docs.swellnetwork.io/swell/what-is-swell
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x0a6E7Ba5042B38349e437ec6Db6214AEC7B35676

Swell Network (SWELL) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Swell Network (SWELL) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SWELL-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SWELL-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SWELL:s tokenomics, utforska SWELL-tokens pris i realtid!

Hur man köper SWELL

Är du intresserad av att lägga till Swell Network(SWELL) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SWELL, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Swell Network (SWELL) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SWELL hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SWELL

Vill du veta vart SWELL kan vara på väg? På SWELL sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn