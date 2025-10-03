MicroVisionChain (SPACE) Tokenomics
MVC is a UTXO-model layer-one smart contract public blockchain with unlimited potential. It is a revolutionary blockchain solution built to solve bitcoin's congestion issue. MVC achieves unparalleled transaction speed, exponential scalability with high-concurrency, extremely low fees, while maintaining decentralization. Combined with the cross-chain decentralized identity (DID) solution, MVC will become the ideal sidechain to Bitcoin, unlocking the full potential of Bitcoin for daily transactions and providing bitcoin virtual machines enabling the development of massive Web3 applications.
MicroVisionChain (SPACE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden
Att förstå tokenomiken i MicroVisionChain (SPACE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.
Nyckeltal och hur de beräknas:
Totalt utbud:
Det maximala antalet SPACE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.
Cirkulerande utbud
Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.
Maxutbud:
Taket för hur många SPACE-tokens som kan finnas totalt.
FDV (värdering efter full utspädning):
Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.
Inflationstakt:
Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.
Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?
Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.
Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.
Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.
Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.
Hur man köper SPACE
Är du intresserad av att lägga till MicroVisionChain(SPACE) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SPACE, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.
MicroVisionChain (SPACE) Prishistorik
Att analysera prishistoriken för SPACE hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.
Prisförutsägelse för SPACE
Vill du veta vart SPACE kan vara på väg? På SPACE sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.
Varför ska du välja MEXC?
MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.
Friskrivning
Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.
