SLIMEX (SLX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om SLIMEX(SLX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-27 03:17:06 (UTC+8)
SLIMEX (SLX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SLIMEX(SLX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 17.55M
Totalt utbud:
$ 10.00B
Cirkulerande utbud
$ 1.73B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 101.27M
Högsta någonsin:
$ 0.0162
Lägsta någonsin:
$ 0.005582250839159196
Aktuellt pris:
$ 0.010127
SLIMEX (SLX) Information

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

Officiell webbplats:
https://slimex.io/
Whitepaper:
https://drive.google.com/file/d/1DdGZRjbGlLs3sSqrNQHxDLx3mPGgw_F9/view?usp=share_link
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x8A063A9ff4dE28dcB87117cc759BE6cE70e09F81

SLIMEX (SLX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i SLIMEX (SLX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SLX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SLX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SLX:s tokenomics, utforska SLX-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

