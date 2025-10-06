SLIMEX Pris idag

Livepriset för SLIMEX (SLX) idag är $ 0.00803, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLX till USD är$ 0.00803 per SLX.

SLIMEX rankas för närvarande nr.975 enligt marknadsvärde på $ 13.92M, med ett cirkulerande utbud på 1.73B SLX. Under de senaste 24 timmarna handlades SLX mellan $ 0.00777 (lägsta) och $ 0.00836 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0201275829066775, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005582250839159196.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLX med +0.12% under den senaste timmen och -30.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.59K.

SLIMEX (SLX) Marknadsinformation

Rank No.975 Marknadsvärde $ 13.92M$ 13.92M $ 13.92M Volym (24H) $ 12.59K$ 12.59K $ 12.59K Marknadsvärde efter full utspädning $ 80.30M$ 80.30M $ 80.30M Cirkulationsutbud 1.73B 1.73B 1.73B Maxutbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Cirkulationshastighet 17.33% Offentlig blockkedja BSC

