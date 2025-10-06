BörsDEX+
Livepriset för SLIMEX idag är 0.00803 USD.SLX börsvärdet är 13,915,990 USD. Följ prisuppdateringar för SLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för SLIMEX idag är 0.00803 USD.SLX börsvärdet är 13,915,990 USD. Följ prisuppdateringar för SLX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

SLIMEX Logotyp

SLIMEX-kurs(SLX)

1 SLX-till-USD pris i realtid:

$0.00803
+0.37%1D
USD
SLIMEX (SLX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:48:23 (UTC+8)

SLIMEX Pris idag

Livepriset för SLIMEX (SLX) idag är $ 0.00803, med en förändring på 0.37% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för SLX till USD är$ 0.00803 per SLX.

SLIMEX rankas för närvarande nr.975 enligt marknadsvärde på $ 13.92M, med ett cirkulerande utbud på 1.73B SLX. Under de senaste 24 timmarna handlades SLX mellan $ 0.00777 (lägsta) och $ 0.00836 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.0201275829066775, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.005582250839159196.

I kortsiktigt resultat, rörde sig SLX med +0.12% under den senaste timmen och -30.54% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 12.59K.

SLIMEX (SLX) Marknadsinformation

No.975

$ 13.92M
$ 12.59K
$ 80.30M
1.73B
10,000,000,000
10,000,000,000
17.33%

BSC

Det aktuella börsvärdet för SLIMEX är $ 13.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 12.59K. Det cirkulerande utbudet av SLX är 1.73B, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 80.30M.

SLIMEX Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00777
lägsta under 24-timmar
$ 0.00836
högsta under 24-timmar

$ 0.00777
$ 0.00836
$ 0.0201275829066775
$ 0.005582250839159196
+0.12%

+0.37%

-30.54%

-30.54%

SLIMEX (SLX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för SLIMEX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.0000296+0.37%
30 dagar$ -0.0016-16.62%
60 dagar$ -0.00197-19.70%
90 dagar$ -0.00197-19.70%
SLIMEX Prisförändring idag

Idag registrerade SLX en förändring med $ +0.0000296 (+0.37%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

SLIMEX 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0016 (-16.62%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

SLIMEX 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades SLX med $ -0.00197(-19.70%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

SLIMEX 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00197 (-19.70%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för SLIMEX (SLX)?

Kolla in sidan SLIMEX Prishistorik nu.

AI-analys för SLIMEX

AI-drivna insikter som analyserar SLIMEX senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar SLIMEXs priser?

SLIMEX (SLX) price factors include market demand and supply dynamics, trading volume on exchanges, overall cryptocurrency market sentiment, Bitcoin price movements, project development updates, partnership announcements, community adoption rates, regulatory news affecting crypto markets, whale trading activities, and technical analysis patterns that influence trader behavior.

Varför vill folk veta SLIMEXs pris idag?

People want to know SLIMEX (SLX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying buying or selling opportunities, managing risk exposure, and staying updated on market trends. Real-time price data helps investors determine optimal entry/exit points.

Prisförutsägelse för SLIMEX

SLIMEX (SLX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för SLX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
SLIMEX (SLX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på SLIMEX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som SLIMEX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för SLX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på SLIMEX Price Prediction.

Om SLIMEX

SLX is a cryptocurrency that operates on the Ethereum platform. It is designed to be used as a utility token within the SLX ecosystem, providing users with access to various services and benefits. The token operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which encourages holders to engage with the platform and contribute to its security. The SLX token is also used as a governance token, allowing holders to vote on proposals and decisions that affect the future direction of the platform. This gives the community a direct influence over the development and growth of the SLX ecosystem. The issuance model of SLX is designed to be deflationary, with a decreasing supply over time, which is intended to maintain the token's value.

Hur man köper och investerar SLIMEX

Är du redo att komma igång med SLIMEX? Att köpa SLX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper SLIMEX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din SLIMEX (SLX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 1.73B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och SLIMEX krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper SLIMEX (SLX) Guide

Vad kan du göra med SLIMEX

Genom att äga SLIMEX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa SLIMEX (SLX) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Vad är SLIMEX (SLX)

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX Resurs

För en mer djupgående förståelse av SLIMEX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell SLIMEX webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om SLIMEX

Hur mycket kommer 1 SLIMEX att vara värd år 2030?
Om SLIMEX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella SLIMEX-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 11:48:23 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Friskrivning

