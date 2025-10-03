Seraph (SERAPH) Tokenomics
Seraph (SERAPH) Information
Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.
Seraph’s token ($SERAPH) underpins a blockchain-based ARPG ecosystem, blending play-and-earn mechanics with a robust, multi-faceted token economy. Below is a comprehensive breakdown of its token economics, including issuance, allocation, usage, incentives, locking, and unlocking mechanisms.
Issuance Mechanism
- Token Generation Event (TGE): The SERAPH token was officially launched on January 6, 2025.
- Initial Distribution: Prior to TGE, players could acquire “Seraph Starry Journey Feathers” (three rarity levels) redeemable for SERAPH at fixed rates:
- 1 Starry Feather = 1 SERAPH
- 1 Chaos Feather = 3 SERAPH
- 1 Soul Feather = 10 SERAPH
- Total Supply: 1 billion SERAPH tokens.
Allocation Mechanism
|Allocation Category
|Percentage of Total Supply
|Vesting/Locking Details
|Community Airdrops & Incentives
|40.50%
|Ongoing rewards for NFT holders, active players, and incentive programs
|Core Contributors
|18.00%
|1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
|Advisors
|(part of Core Contributors)
|6-month cliff, then linear monthly vesting over 3.5 years
|Investors
|6.42%
|1-year cliff, then linear monthly vesting over 3 years
|Foundation
|17.00%
|Details not specified, likely for ecosystem and project development
|Ecosystem Development & Marketing
|18.08%
|Supports cross-chain, IP, platform, liquidity, and marketing
Usage and Incentive Mechanism
- In-Game Utility: $SERAPH is used to unlock features, craft items, and participate in exclusive events.
- Reforging chaotic affixes for NFT equipment each season.
- Revealing attributes of NFT equipment from drops.
- Participating in Soul Spar and Equipment of Seraph NFT drops.
- Unlocking dungeon access, minting keys, and burning maps.
- Player Rewards: Distributed for in-game achievements (ladder rankings, dungeon contributions, etc.).
- Governance: Future plans include community governance participation.
- Marketplace: Used for buying/selling in-game items and facilitating player-driven economy.
Locking Mechanism
- Cliff and Vesting: Core contributors and investors are subject to cliff periods (1 year for contributors/investors, 6 months for advisors) followed by linear monthly vesting (3–3.5 years).
- Seasonal Rewards: Some allocations are distributed seasonally based on player activity and engagement metrics.
Unlocking Time
- TGE: January 6, 2025, marks the start of token unlocks.
- Vesting Schedules: Unlocks for core contributors, advisors, and investors follow their respective cliff and vesting timelines.
- Ongoing Distribution: Community and ecosystem allocations are released in line with game seasons and incentive programs.
Additional Insights
- Market Performance: After TGE, SERAPH experienced typical post-launch volatility, stabilizing around $0.15–$0.17 per token by Q1 2025, with a circulating supply of 203 million and a market cap of $34.8M.
- Treasury: As of March 31, 2025, the treasury balance was $146.6M, indicating strong liquidity and project funding.
- User Engagement: The project saw a surge in user activity post-TGE, with a subsequent stabilization and renewed interest in March 2025.
Summary Table
|Mechanism
|Details
|Issuance
|TGE on Jan 6, 2025; 1B total supply; feathers redeemable for tokens pre-TGE
|Allocation
|See allocation table above
|Usage/Incentives
|In-game utility, rewards, governance, marketplace
|Locking
|1-year/6-month cliffs, 3–3.5 year linear vesting for team/investors/advisors
|Unlocking
|Begins at TGE, continues per vesting schedules and seasonal reward distributions
Seraph’s tokenomics are designed to foster long-term engagement, reward active participation, and ensure sustainable ecosystem growth through a combination of play-and-earn incentives, robust allocation strategies, and transparent vesting mechanisms.
