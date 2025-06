SERAPH

Seraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

NamnSERAPH

RankNo.628

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)1.17%

Cirkulationsutbud227,322,552

Maxutbud1,000,000,000

Totalt utbud1,000,000,000

Cirkulationshastighet0.2273%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.8063450887852465,2025-01-06

Lägsta pris0.12084895930174135,2025-03-11

Offentlig blockkedjaBSC

IntroduktionSeraph is a next-gen AAA loot game developed by Seraph Studio, available on both PC and mobile platforms, and Seraph immerses players in a dark fantasy world, seamlessly blending classic loot mechanics with advanced features such as AI companions, MMO elements, and a player-driven marketplace.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.