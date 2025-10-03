Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Smoking Chicken Fish(SCF), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 12:07:08 (UTC+8)
USD

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Smoking Chicken Fish(SCF), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 3.16M
Totalt utbud:
$ 999.91M
Cirkulerande utbud
$ 999.91M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.16M
Högsta någonsin:
$ 0.39999
Lägsta någonsin:
$ 0.002600777060820652
Aktuellt pris:
$ 0.003159
Smoking Chicken Fish (SCF) Information

Smoking Chicken Fish is a meme coin on the Solana chain

Officiell webbplats:
https://smokingchickenfish.xyz
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/GiG7Hr61RVm4CSUxJmgiCoySFQtdiwxtqf64MsRppump

Smoking Chicken Fish (SCF) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Smoking Chicken Fish (SCF) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet SCF-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många SCF-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår SCF:s tokenomics, utforska SCF-tokens pris i realtid!

Hur man köper SCF

Är du intresserad av att lägga till Smoking Chicken Fish(SCF) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SCF, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Smoking Chicken Fish (SCF) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för SCF hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för SCF

Vill du veta vart SCF kan vara på väg? På SCF sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

