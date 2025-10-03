Utforska viktiga tokenomics och prisdata för SAFE AnWang(SAFE4), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Taket för hur många SAFE4-tokens som kan finnas totalt.

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Det maximala antalet SAFE4-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Att förstå tokenomiken i SAFE AnWang (SAFE4) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Hur man köper SAFE4 Är du intresserad av att lägga till SAFE AnWang(SAFE4) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa SAFE4, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert. Lär dig hur du köper SAFE4 på MEXC nu!

SAFE AnWang (SAFE4) Prishistorik Att analysera prishistoriken för SAFE4 hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys. Utforska prishistoriken för SAFE4 nu!