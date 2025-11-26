Refacta AI (REFACTA) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Refacta AI(REFACTA), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:26:03 (UTC+8)
USD

Refacta AI (REFACTA) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Refacta AI(REFACTA), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
--
----
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Cirkulerande utbud
--
----
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 42.57M
$ 42.57M$ 42.57M
Högsta någonsin:
$ 0.04588
$ 0.04588$ 0.04588
Lägsta någonsin:
--
----
Aktuellt pris:
$ 0.04257
$ 0.04257$ 0.04257

Refacta AI (REFACTA) Information

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Officiell webbplats:
https://refacta.app/
Whitepaper:
https://paperdocs.gitbook.io/refacta
Blockkedjeutforskare:
https://basescan.org/token/0x755025385B692A423039510D64c8B02156ACb813

Refacta AI (REFACTA) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Refacta AI (REFACTA) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet REFACTA-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många REFACTA-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår REFACTA:s tokenomics, utforska REFACTA-tokens pris i realtid!

Hur man köper REFACTA

Är du intresserad av att lägga till Refacta AI(REFACTA) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa REFACTA, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

Refacta AI (REFACTA) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för REFACTA hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för REFACTA

Vill du veta vart REFACTA kan vara på väg? På REFACTA sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

