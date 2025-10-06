Refacta AI Pris idag

Livepriset för Refacta AI (REFACTA) idag är $ 0.04091, med en förändring på 16.87% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för REFACTA till USD är$ 0.04091 per REFACTA.

Refacta AI rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- REFACTA. Under de senaste 24 timmarna handlades REFACTA mellan $ 0.0306 (lägsta) och $ 0.04125 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig REFACTA med -0.59% under den senaste timmen och +11.16% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 462.61K.

Refacta AI (REFACTA) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 462.61K$ 462.61K $ 462.61K Marknadsvärde efter full utspädning $ 40.91M$ 40.91M $ 40.91M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Offentlig blockkedja BASE

Det aktuella börsvärdet för Refacta AI är --, med en 24h-handelsvolym på $ 462.61K. Det cirkulerande utbudet av REFACTA är --, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 40.91M.