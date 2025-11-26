PUNKVISM (PVT) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om PUNKVISM(PVT), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 22:47:10 (UTC+8)
PUNKVISM (PVT) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för PUNKVISM(PVT), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
Totalt utbud:
$ 10.00B
$ 10.00B$ 10.00B
Cirkulerande utbud
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 14.80M
$ 14.80M$ 14.80M
Högsta någonsin:
$ 0.0045
$ 0.0045$ 0.0045
Lägsta någonsin:
Aktuellt pris:
$ 0.00148
$ 0.00148$ 0.00148

PUNKVISM (PVT) Information

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

Officiell webbplats:
https://punkvism.io/
Whitepaper:
https://punkvism.gitbook.io/punkvism
Blockkedjeutforskare:
https://solscan.io/token/8UKuetxWnpC9Po9Mpf3ptT2wEvkqg9GxZWnnx4VPhpeD

PUNKVISM (PVT) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i PUNKVISM (PVT) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PVT-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PVT-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PVT:s tokenomics, utforska PVT-tokens pris i realtid!

Hur man köper PVT

Är du intresserad av att lägga till PUNKVISM(PVT) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa PVT, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

PUNKVISM (PVT) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för PVT hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för PVT

Vill du veta vart PVT kan vara på väg? På PVT sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

