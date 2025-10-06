PUNKVISM Pris idag

Livepriset för PUNKVISM (PVT) idag är $ 0.001368, med en förändring på 2.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PVT till USD är$ 0.001368 per PVT.

PUNKVISM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PVT. Under de senaste 24 timmarna handlades PVT mellan $ 0.00065 (lägsta) och $ 0.002338 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PVT med +0.21% under den senaste timmen och -48.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 136.96K.

PUNKVISM (PVT) Marknadsinformation

Marknadsvärde ---- -- Volym (24H) $ 136.96K$ 136.96K $ 136.96K Marknadsvärde efter full utspädning $ 13.68M$ 13.68M $ 13.68M Cirkulationsutbud ---- -- Totalt utbud 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Offentlig blockkedja SOL

Det aktuella börsvärdet för PUNKVISM är --, med en 24h-handelsvolym på $ 136.96K. Det cirkulerande utbudet av PVT är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.68M.