Livepriset för PUNKVISM idag är 0.001368 USD.PVT börsvärdet är -- USD. Följ prisuppdateringar för PVT till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

PUNKVISM Logotyp

PUNKVISM-kurs(PVT)

1 PVT-till-USD pris i realtid:

PUNKVISM (PVT) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:26 (UTC+8)

PUNKVISM Pris idag

Livepriset för PUNKVISM (PVT) idag är $ 0.001368, med en förändring på 2.97% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PVT till USD är$ 0.001368 per PVT.

PUNKVISM rankas för närvarande nr.- enligt marknadsvärde på --, med ett cirkulerande utbud på -- PVT. Under de senaste 24 timmarna handlades PVT mellan $ 0.00065 (lägsta) och $ 0.002338 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var --, medan det lägsta priset någonsin var --.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PVT med +0.21% under den senaste timmen och -48.30% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 136.96K.

PUNKVISM (PVT) Marknadsinformation

SOL

Det aktuella börsvärdet för PUNKVISM är --, med en 24h-handelsvolym på $ 136.96K. Det cirkulerande utbudet av PVT är --, med ett totalt utbud på 10000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 13.68M.

PUNKVISM Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

+0.21%

-2.97%

-48.30%

-48.30%

PUNKVISM (PVT) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för PUNKVISM idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.00004187-2.97%
30 dagar$ -0.0017-55.42%
60 dagar$ -0.000143-9.47%
90 dagar$ -0.001086-44.26%
PUNKVISM Prisförändring idag

Idag registrerade PVT en förändring med $ -0.00004187 (-2.97%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

PUNKVISM 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.0017 (-55.42%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

PUNKVISM 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PVT med $ -0.000143(-9.47%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

PUNKVISM 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.001086 (-44.26%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för PUNKVISM (PVT)?

Kolla in sidan PUNKVISM Prishistorik nu.

AI-analys för PUNKVISM

AI-drivna insikter som analyserar PUNKVISM senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar PUNKVISMs priser?

Several key factors influence PUNKVISM (PVT) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence directly impact PVT valuations.

Trading Volume: Higher liquidity and trading activity typically support price stability and growth potential.

Utility & Adoption: Real-world use cases, platform integration, and community engagement drive fundamental value.

Supply Dynamics: Token distribution, staking mechanisms, and burn events affect scarcity and price pressure.

Regulatory News: Government policies and compliance developments influence investor sentiment across all crypto assets.

Technical Analysis: Chart patterns, support/resistance levels, and momentum indicators guide trading decisions.

Varför vill folk veta PUNKVISMs pris idag?

People want to know PUNKVISM (PVT) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, timing buy/sell orders, assessing market trends, and managing investment risk. Real-time price data helps traders capitalize on volatility and market opportunities.

Prisförutsägelse för PUNKVISM

PUNKVISM (PVT) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PVT $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
PUNKVISM (PVT) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på PUNKVISM potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som PUNKVISM kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PVT prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på PUNKVISM Price Prediction.

Om PUNKVISM

Pivot Token (PVT) is a digital asset that operates within the Pivot ecosystem, a social network platform that focuses on cryptocurrency investments. The primary role of PVT is to incentivize user engagement and participation within the platform, rewarding users for activities such as reading, commenting, and sharing content. The token operates on a proof of contribution model, where the more a user contributes to the platform, the more PVT they earn. This model aims to foster a more active and engaged community, encouraging users to share their knowledge and insights about the cryptocurrency market. PVT is integral to the Pivot ecosystem, driving user interaction and serving as the primary means of value exchange within the platform.

Hur man köper och investerar PUNKVISM

Vad är PUNKVISM (PVT)

The Punkvism project is a community web3 platform that combines the resistance spirit of punk and the execution power of activism. The Punkvism project creates new economic and cultural values by merging digital assets and real assets (RWA) based on the Punky Kongz NFT community. It connects various industries such as real estate, entertainment, healthcare, and games with blockchain technology, and builds a decentralized ecosystem centered on the community through the PVT governance token.

PUNKVISM Resurs

För en mer djupgående förståelse av PUNKVISM kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell PUNKVISM webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om PUNKVISM

Hur mycket kommer 1 PUNKVISM att vara värd år 2030?
Om PUNKVISM skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella PUNKVISM-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 06:52:26 (UTC+8)

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

