Succinct (PROVE) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Succinct(PROVE), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 23:09:49 (UTC+8)
Succinct (PROVE) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Succinct(PROVE), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 92.18M
$ 92.18M
Totalt utbud:
$ 1.00B
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 195.00M
$ 195.00M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 472.70M
$ 472.70M
Högsta någonsin:
$ 2.4016
$ 2.4016
Lägsta någonsin:
$ 0.4184223922367206
$ 0.4184223922367206
Aktuellt pris:
$ 0.4727
$ 0.4727

Succinct (PROVE) Information

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Officiell webbplats:
https://www.succinct.xyz/
Whitepaper:
https://docs.succinct.xyz/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x6BEF15D938d4E72056AC92Ea4bDD0D76B1C4ad29

Succinct (PROVE) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Succinct (PROVE) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet PROVE-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många PROVE-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår PROVE:s tokenomics, utforska PROVE-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

