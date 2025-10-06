Livepriset för Succinct idag är 0.5996 USD.PROVE börsvärdet är 116,922,000 USD. Följ prisuppdateringar för PROVE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Succinct idag är 0.5996 USD.PROVE börsvärdet är 116,922,000 USD. Följ prisuppdateringar för PROVE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Succinct (PROVE) idag är $ 0.5996, med en förändring på 0.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PROVE till USD är$ 0.5996 per PROVE.
Succinct rankas för närvarande nr.286 enligt marknadsvärde på $ 116.92M, med ett cirkulerande utbud på 195.00M PROVE. Under de senaste 24 timmarna handlades PROVE mellan $ 0.5876 (lägsta) och $ 0.6324 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.7260015460023572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.4184223922367206.
I kortsiktigt resultat, rörde sig PROVE med -0.34% under den senaste timmen och -12.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 823.49K.
Succinct (PROVE) Marknadsinformation
No.286
$ 116.92M
$ 823.49K
$ 599.60M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Succinct är $ 116.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 823.49K. Det cirkulerande utbudet av PROVE är 195.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 599.60M.
Succinct Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.5876
lägsta under 24-timmar
$ 0.6324
högsta under 24-timmar
$ 0.5876
$ 0.6324
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
-0.34%
-0.84%
-12.46%
-12.46%
Succinct (PROVE) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Succinct idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.005079
-0.84%
30 dagar
$ -0.1886
-23.93%
60 dagar
$ -0.2751
-31.46%
90 dagar
$ -0.807
-57.38%
Succinct Prisförändring idag
Idag registrerade PROVE en förändring med $ -0.005079 (-0.84%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Succinct 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1886 (-23.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Succinct 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PROVE med $ -0.2751(-31.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Succinct 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.807 (-57.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Succinct (PROVE)?
AI-drivna insikter som analyserar Succinct senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Succincts priser?
Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:
Technical Development: Protocol upgrades, new features, and partnerships affect token value.
Competition: Performance relative to other ZK-proof projects influences market position.
Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token utility within the ecosystem.
Regulatory Environment: Changes in crypto regulations can impact trading and adoption.
Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.
Varför vill folk veta Succincts pris idag?
People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this emerging blockchain project.
Prisförutsägelse för Succinct
Succinct (PROVE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PROVE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Succinct (PROVE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Succinct potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Succinct kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PROVE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Succinct Price Prediction.
Om Succinct
PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.
Hur man köper och investerar Succinct
Är du redo att komma igång med Succinct? Att köpa PROVE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Succinct. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Succinct (PROVE) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 195.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Succinct krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Succinct
Genom att äga Succinct kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Succinct (PROVE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world
Succinct Resurs
För en mer djupgående förståelse av Succinct kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:
Hur mycket kommer 1 Succinct att vara värd år 2030?
Om Succinct skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Succinct-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Succinct idag?
Priset för Succinct är idag $ 0.5996. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Succinct fortfarande en bra investering?
Succinct förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i PROVE, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Succinct?
Succinct till ett värde av $ 823.49K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Succinct?
Livepriset för PROVE uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Succinct i den valuta du föredrar, besök PROVE Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Succinct?
Priset på PROVE påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hetaste tokens
Pris
Förändring
BTC
102,378.48
+0.65%
ETH
3,407.32
+0.90%
SOL
158.32
+1.04%
UCN
1,496.8
-0.01%
ZEC
608.14
+18.62%
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för PROVE på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret PROVE/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Succincts kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Succinct-priset att stiga i år?
Succinct priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Succinct (PROVE) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:41:17 (UTC+8)
