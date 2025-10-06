BörsDEX+
Livepriset för Succinct idag är 0.5996 USD.PROVE börsvärdet är 116,922,000 USD. Följ prisuppdateringar för PROVE till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Succinct Logotyp

Succinct-kurs(PROVE)

1 PROVE-till-USD pris i realtid:

$0.5996
-0.84%1D
USD
Succinct (PROVE) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:41:17 (UTC+8)

Succinct Pris idag

Livepriset för Succinct (PROVE) idag är $ 0.5996, med en förändring på 0.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PROVE till USD är$ 0.5996 per PROVE.

Succinct rankas för närvarande nr.286 enligt marknadsvärde på $ 116.92M, med ett cirkulerande utbud på 195.00M PROVE. Under de senaste 24 timmarna handlades PROVE mellan $ 0.5876 (lägsta) och $ 0.6324 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.7260015460023572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.4184223922367206.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PROVE med -0.34% under den senaste timmen och -12.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 823.49K.

Succinct (PROVE) Marknadsinformation

No.286

$ 116.92M
$ 823.49K
$ 599.60M
195.00M
1,000,000,000
1,000,000,000
19.50%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Succinct är $ 116.92M, med en 24h-handelsvolym på $ 823.49K. Det cirkulerande utbudet av PROVE är 195.00M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 599.60M.

Succinct Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.5876
lägsta under 24-timmar
$ 0.6324
högsta under 24-timmar

$ 0.5876
$ 0.6324
$ 1.7260015460023572
$ 0.4184223922367206
-0.34%

-0.84%

-12.46%

-12.46%

Succinct (PROVE) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Succinct idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.005079-0.84%
30 dagar$ -0.1886-23.93%
60 dagar$ -0.2751-31.46%
90 dagar$ -0.807-57.38%
Succinct Prisförändring idag

Idag registrerade PROVE en förändring med $ -0.005079 (-0.84%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Succinct 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.1886 (-23.93%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Succinct 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades PROVE med $ -0.2751(-31.46%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Succinct 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.807 (-57.38%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Succinct (PROVE)?

Kolla in sidan Succinct Prishistorik nu.

AI-analys för Succinct

AI-drivna insikter som analyserar Succinct senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Succincts priser?

Several key factors influence Succinct (PROVE) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact PROVE pricing.

Adoption Rate: Increased usage of Succinct's zero-knowledge proof infrastructure drives demand.

Technical Development: Protocol upgrades, new features, and partnerships affect token value.

Competition: Performance relative to other ZK-proof projects influences market position.

Tokenomics: Supply dynamics, staking rewards, and token utility within the ecosystem.

Regulatory Environment: Changes in crypto regulations can impact trading and adoption.

Trading Volume: Liquidity levels and exchange listings affect price stability and accessibility.

Varför vill folk veta Succincts pris idag?

People want to know Succinct (PROVE) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time pricing helps investors assess profitability, manage risk, and capitalize on volatility in this emerging blockchain project.

Prisförutsägelse för Succinct

Succinct (PROVE) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för PROVE $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Succinct (PROVE) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Succinct potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Succinct kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för PROVE prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Succinct Price Prediction.

Om Succinct

PROVE is a digital asset that operates on a blockchain platform, designed to facilitate the verification and authentication of digital identities and transactions. The primary function of PROVE is to serve as a utility token within its ecosystem, enabling users to access and utilize various services. It employs a decentralized consensus mechanism to maintain the integrity and security of its network. PROVE's issuance model is based on a fixed supply, ensuring a predictable and transparent distribution of tokens. The asset's typical use cases include secure identity verification, data protection, and the facilitation of trustless transactions, making it a vital component in the realm of decentralized finance and digital identity management.

Hur man köper och investerar Succinct

Är du redo att komma igång med Succinct? Att köpa PROVE går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Succinct. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Succinct (PROVE) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 195.00M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Succinct krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Succinct (PROVE) Guide

Vad kan du göra med Succinct

Genom att äga Succinct kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Succinct (PROVE) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Succinct (PROVE)

Succinct Network is a decentralized protocol that proves the world’s software. The network coordinates a distributed set of provers who generate zeroknowledge proofs through a novel incentive mechanism called proof contests to create the world’s most efficient, robust proving cluster. The Succinct Network introduces the idea of a global, distributed proving cluster codesigned with SP1 and powered by a competitive auction mechanism called proof contests to dramatically expand the proving capacity of the world

Succinct Resurs

För en mer djupgående förståelse av Succinct kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell Succinct webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Succinct

Hur mycket kommer 1 Succinct att vara värd år 2030?
Om Succinct skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Succinct-priser och förväntad avkastning.
Succinct (PROVE) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

