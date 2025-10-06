Succinct Pris idag

Livepriset för Succinct (PROVE) idag är $ 0.5996, med en förändring på 0.84% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för PROVE till USD är$ 0.5996 per PROVE.

Succinct rankas för närvarande nr.286 enligt marknadsvärde på $ 116.92M, med ett cirkulerande utbud på 195.00M PROVE. Under de senaste 24 timmarna handlades PROVE mellan $ 0.5876 (lägsta) och $ 0.6324 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.7260015460023572, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.4184223922367206.

I kortsiktigt resultat, rörde sig PROVE med -0.34% under den senaste timmen och -12.46% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 823.49K.

Succinct (PROVE) Marknadsinformation

Rank No.286 Marknadsvärde $ 116.92M$ 116.92M $ 116.92M Volym (24H) $ 823.49K$ 823.49K $ 823.49K Marknadsvärde efter full utspädning $ 599.60M$ 599.60M $ 599.60M Cirkulationsutbud 195.00M 195.00M 195.00M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 19.50% Offentlig blockkedja ETH

