NUMINE (NUMI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om NUMINE(NUMI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 23:07:52 (UTC+8)
NUMINE (NUMI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NUMINE(NUMI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 20.16M
Totalt utbud:
$ 1.00B
Cirkulerande utbud
$ 161.78M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 124.63M
Högsta någonsin:
$ 0.23
Lägsta någonsin:
$ 0.05706319497536665
Aktuellt pris:
$ 0.12463
NUMINE (NUMI) Information

NUMINE is on a mission to connect all the content in the world - games, videos, music, books, and more - to the blockchain world.

Officiell webbplats:
https://numine.io/
Whitepaper:
https://docs.numine.io/
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0xa29C9a740De8194e4016747E9A04a84946ada0a5

NUMINE (NUMI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i NUMINE (NUMI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NUMI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NUMI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NUMI:s tokenomics, utforska NUMI-tokens pris i realtid!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

