NUMINE Pris idag

Livepriset för NUMINE (NUMI) idag är $ 0.09219, med en förändring på 0.55% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NUMI till USD är$ 0.09219 per NUMI.

NUMINE rankas för närvarande nr.943 enligt marknadsvärde på $ 14.91M, med ett cirkulerande utbud på 161.78M NUMI. Under de senaste 24 timmarna handlades NUMI mellan $ 0.09152 (lägsta) och $ 0.09372 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.14584954023080834, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.05706319497536665.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NUMI med -0.56% under den senaste timmen och -11.62% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 62.47K.

NUMINE (NUMI) Marknadsinformation

Rank No.943 Marknadsvärde $ 14.91M$ 14.91M $ 14.91M Volym (24H) $ 62.47K$ 62.47K $ 62.47K Marknadsvärde efter full utspädning $ 92.19M$ 92.19M $ 92.19M Cirkulationsutbud 161.78M 161.78M 161.78M Maxutbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Totalt utbud 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Cirkulationshastighet 16.17% Offentlig blockkedja BSC

Det aktuella börsvärdet för NUMINE är $ 14.91M, med en 24h-handelsvolym på $ 62.47K. Det cirkulerande utbudet av NUMI är 161.78M, med ett totalt utbud på 1000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 92.19M.