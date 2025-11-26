NetX (NETX) Tokenomics

NetX (NETX) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om NetX(NETX), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 23:07:17 (UTC+8)
NetX (NETX) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för NetX(NETX), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 12.99M
Totalt utbud:
$ 20.00M
Cirkulerande utbud
$ 16.89M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 15.38M
Högsta någonsin:
$ 1.99
Lägsta någonsin:
$ 0.658241367627642
Aktuellt pris:
$ 0.769
NetX (NETX) Information

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

Officiell webbplats:
https://www.netx.world/
Whitepaper:
https://netx.gitbook.io/netx-docs
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x4c32964715e9a42F8d119bFA8917d57822d3aDF1

NetX (NETX) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i NetX (NETX) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet NETX-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många NETX-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår NETX:s tokenomics, utforska NETX-tokens pris i realtid!

