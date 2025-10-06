NetX Pris idag

Livepriset för NetX (NETX) idag är $ 0.8149, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NETX till USD är$ 0.8149 per NETX.

NetX rankas för närvarande nr.995 enligt marknadsvärde på $ 13.46M, med ett cirkulerande utbud på 16.52M NETX. Under de senaste 24 timmarna handlades NETX mellan $ 0.7812 (lägsta) och $ 0.8695 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.9687184275031666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.658241367627642.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NETX med -0.29% under den senaste timmen och -1.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 249.53K.

NetX (NETX) Marknadsinformation

Rank No.995 Marknadsvärde $ 13.46M$ 13.46M $ 13.46M Volym (24H) $ 249.53K$ 249.53K $ 249.53K Marknadsvärde efter full utspädning $ 16.30M$ 16.30M $ 16.30M Cirkulationsutbud 16.52M 16.52M 16.52M Maxutbud 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Totalt utbud 20,000,000 20,000,000 20,000,000 Cirkulationshastighet 82.60% Offentlig blockkedja BSC

