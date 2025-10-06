BörsDEX+
Livepriset för NetX idag är 0.8149 USD.NETX börsvärdet är 13,462,726.018365318023 USD. Följ prisuppdateringar för NETX till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

NetX Logotyp

NetX-kurs(NETX)

1 NETX-till-USD pris i realtid:

NetX (NETX) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:06 (UTC+8)

NetX Pris idag

Livepriset för NetX (NETX) idag är $ 0.8149, med en förändring på 1.67% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för NETX till USD är$ 0.8149 per NETX.

NetX rankas för närvarande nr.995 enligt marknadsvärde på $ 13.46M, med ett cirkulerande utbud på 16.52M NETX. Under de senaste 24 timmarna handlades NETX mellan $ 0.7812 (lägsta) och $ 0.8695 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 1.9687184275031666, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.658241367627642.

I kortsiktigt resultat, rörde sig NETX med -0.29% under den senaste timmen och -1.77% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 249.53K.

NetX (NETX) Marknadsinformation

No.995

82.60%

BSC

Det aktuella börsvärdet för NetX är $ 13.46M, med en 24h-handelsvolym på $ 249.53K. Det cirkulerande utbudet av NETX är 16.52M, med ett totalt utbud på 20000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 16.30M.

NetX Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
lägsta under 24-timmar
högsta under 24-timmar

-0.29%

+1.67%

-1.77%

-1.77%

NetX (NETX) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för NetX idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ +0.013372+1.67%
30 dagar$ -0.2662-24.63%
60 dagar$ +0.3149+62.98%
90 dagar$ +0.3149+62.98%
NetX Prisförändring idag

Idag registrerade NETX en förändring med $ +0.013372 (+1.67%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

NetX 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.2662 (-24.63%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

NetX 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades NETX med $ +0.3149(+62.98%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

NetX 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ +0.3149 (+62.98%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för NetX (NETX)?

Kolla in sidan NetX Prishistorik nu.

AI-analys för NetX

AI-drivna insikter som analyserar NetX senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar NetXs priser?

Several key factors influence NetX (NETX) prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence significantly impact NETX pricing.

Supply & Demand: Token circulation, trading volume, and holder activity directly affect price movements.

Technology Updates: Platform developments, partnerships, and technical improvements can drive price changes.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations influence investor behavior and pricing.

Trading Activity: Exchange listings, liquidity levels, and whale movements create price volatility.

Competition: Performance of similar blockchain projects affects NETX's market position.

Varför vill folk veta NetXs pris idag?

People want to know NetX (NETX) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell orders. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the fast-moving crypto market.

Prisförutsägelse för NetX

NetX (NETX) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NETX $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
NetX (NETX) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på NetX potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

Vill du priset som NetX kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för NETX prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på NetX Price Prediction.

Om NetX

NETX (NETX) is a blockchain-based digital asset designed to facilitate peer-to-peer transactions and smart contracts. It operates on a proof-of-stake consensus mechanism, which allows holders of the NETX token to validate transactions and earn rewards. NETX's primary role is to enable seamless, decentralized transactions, making it a key player in the realm of digital commerce. Its smart contract functionality also allows for the creation and execution of programmable contracts without the need for intermediaries. The asset's issuance model is capped, meaning there is a finite supply of NETX tokens, a feature designed to counter inflation and maintain value.

Hur man köper och investerar NetX

Är du redo att komma igång med NetX? Att köpa NETX går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper NetX. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din NetX (NETX) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 16.52M tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och NetX krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper NetX (NETX) Guide

Vad kan du göra med NetX

Genom att äga NetX kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Vad är NetX (NETX)

NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

NetX Resurs

För en mer djupgående förståelse av NetX kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Whitepaper
Officiell NetX webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om NetX

Hur mycket kommer 1 NetX att vara värd år 2030?
Om NetX skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella NetX-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:36:06 (UTC+8)

NetX (NETX) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Utforska mer om NetX

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

