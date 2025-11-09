Baserat på din prognos, kan NetX potentiellt se en tillväxt på 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.8133 under 2025.

Baserat på din prognos, kan NetX potentiellt se en tillväxt på 5.00%. Den kan nå ett handelspris på $ 0.853965 under 2026.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för NETX $ 0.896663 under 2027 med en tillväxttakt på 10.25%.

Enligt prisprognosmodulen är det prognostiserade framtida priset för NETX $ 0.941496 under 2028 med en tillväxttakt på 15.76%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NETX $ 0.988571 under 2029 med en tillväxttakt på 21.55%.

Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för NETX $ 1.0379 under 2030 med en tillväxttakt på 27.63%.

År 2040 skulle priset på NetX potentiellt kunna öka med 107.89%. Den kan nå ett handelspris på $ 1.6907.

År 2050 skulle priset på NetX potentiellt kunna öka med 238.64%. Den kan nå ett handelspris på $ 2.7541.