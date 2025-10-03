MBP COIN (MBP) Tokenomics

MBP COIN (MBP) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om MBP COIN(MBP), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
MBP COIN (MBP) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för MBP COIN(MBP), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 1.42M
Totalt utbud:
$ 200.00M
Cirkulerande utbud
$ 15.99M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 17.81M
Högsta någonsin:
$ 0.1085
Lägsta någonsin:
$ 0.03374812281832514
Aktuellt pris:
$ 0.08906
MBP COIN (MBP) Information

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

Officiell webbplats:
https://mbpcoin.com/
Whitepaper:
https://mbpcoin.com/assets/img/MBPCOIN-WHITEPAPER%20Updated.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://bscscan.com/token/0x1d42e1cd643941b26a4191e72a617ed32670df55

MBP COIN (MBP) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i MBP COIN (MBP) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet MBP-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många MBP-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår MBP:s tokenomics, utforska MBP-tokens pris i realtid!

Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

