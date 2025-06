MBP

Welcome to MBP COIN where AI meets crypto to revolutionize various aspects of daily life! We are dedicated to harnessing the power of artificial intelligence to create innovative solutions that enhance efficiency, convenience, and accessibility for users worldwide. At MBP Coin, advanced AI algorithms and blockchain technology are utilized to deliver unparalleled solutions in various domains. Built on the BEP20 protocol, the token ensures scalability, security, and interoperability with other decentralized applications

NamnMBP

RankNo.1960

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)17.25%

Cirkulationsutbud15,994,914

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud200,000,000

Cirkulationshastighet0.0799%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.10006942442020521,2025-01-16

Lägsta pris0.03374812281832514,2024-11-30

Offentlig blockkedjaBSC

