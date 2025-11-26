Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om Lemmy The Bat(LBAI), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-26 23:04:17 (UTC+8)
Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för Lemmy The Bat(LBAI), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 305.53K
Totalt utbud:
$ 69.00B
Cirkulerande utbud
$ 69.00B
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 305.53K
Högsta någonsin:
$ 0.00012
Lägsta någonsin:
$ 0.000000069696303443
Aktuellt pris:
$ 0.000004428
Lemmy The Bat (LBAI) Information

The first bat meme token that will fly with AI.

Officiell webbplats:
https://lemmy-lbai.com
Blockkedjeutforskare:
https://etherscan.io/token/0x4ae149fd6059af772b962efac6bf0236872d6940

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i Lemmy The Bat (LBAI) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet LBAI-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många LBAI-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår LBAI:s tokenomics, utforska LBAI-tokens pris i realtid!

