Lemmy The Bat Pris idag

Livepriset för Lemmy The Bat (LBAI) idag är $ 0.00000557, med en förändring på 2.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBAI till USD är$ 0.00000557 per LBAI.

Lemmy The Bat rankas för närvarande nr.2624 enligt marknadsvärde på $ 384.33K, med ett cirkulerande utbud på 69.00B LBAI. Under de senaste 24 timmarna handlades LBAI mellan $ 0.00000503 (lägsta) och $ 0.0000112 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000142961223304784, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000069696303443.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LBAI med 0.00% under den senaste timmen och -23.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.34K.

Lemmy The Bat (LBAI) Marknadsinformation

Rank No.2624 Marknadsvärde $ 384.33K$ 384.33K $ 384.33K Volym (24H) $ 60.34K$ 60.34K $ 60.34K Marknadsvärde efter full utspädning $ 384.33K$ 384.33K $ 384.33K Cirkulationsutbud 69.00B 69.00B 69.00B Maxutbud 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Totalt utbud 69,000,000,000 69,000,000,000 69,000,000,000 Cirkulationshastighet 100.00% Offentlig blockkedja ETH

Det aktuella börsvärdet för Lemmy The Bat är $ 384.33K, med en 24h-handelsvolym på $ 60.34K. Det cirkulerande utbudet av LBAI är 69.00B, med ett totalt utbud på 69000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 384.33K.