Livepriset för Lemmy The Bat idag är 0.00000557 USD.LBAI börsvärdet är 384,330 USD. Följ prisuppdateringar för LBAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lemmy The Bat idag är 0.00000557 USD.LBAI börsvärdet är 384,330 USD. Följ prisuppdateringar för LBAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!
Livepriset för Lemmy The Bat (LBAI) idag är $ 0.00000557, med en förändring på 2.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBAI till USD är$ 0.00000557 per LBAI.
Lemmy The Bat rankas för närvarande nr.2624 enligt marknadsvärde på $ 384.33K, med ett cirkulerande utbud på 69.00B LBAI. Under de senaste 24 timmarna handlades LBAI mellan $ 0.00000503 (lägsta) och $ 0.0000112 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000142961223304784, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000069696303443.
I kortsiktigt resultat, rörde sig LBAI med 0.00% under den senaste timmen och -23.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.34K.
Lemmy The Bat (LBAI) Marknadsinformation
No.2624
$ 384.33K
$ 60.34K
$ 384.33K
69.00B
69,000,000,000
69,000,000,000
100.00%
ETH
Det aktuella börsvärdet för Lemmy The Bat är $ 384.33K, med en 24h-handelsvolym på $ 60.34K. Det cirkulerande utbudet av LBAI är 69.00B, med ett totalt utbud på 69000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 384.33K.
Lemmy The Bat Prishistorik USD
24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000503
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000112
högsta under 24-timmar
$ 0.00000503
$ 0.0000112
$ 0.000142961223304784
$ 0.000000069696303443
0.00%
-2.10%
-23.49%
-23.49%
Lemmy The Bat (LBAI) Prishistorik USD
Spåra prisändringar för Lemmy The Bat idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:
Period
Ändra (USD)
Ändra (%)
Idag
$ -0.0000001195
-2.10%
30 dagar
$ -0.00001082
-66.02%
60 dagar
$ -0.00005443
-90.72%
90 dagar
$ -0.00004443
-88.86%
Lemmy The Bat Prisförändring idag
Idag registrerade LBAI en förändring med $ -0.0000001195 (-2.10%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.
Lemmy The Bat 30-dagars prisförändring
Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00001082 (-66.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.
Lemmy The Bat 60-dagars prisförändring
När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LBAI med $ -0.00005443(-90.72%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.
Lemmy The Bat 90-dagars prisförändring
Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00004443 (-88.86%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.
Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lemmy The Bat (LBAI)?
AI-drivna insikter som analyserar Lemmy The Bat senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.
Vilka faktorer påverkar Lemmy The Bats priser?
Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:
Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.
Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth influence perception.
Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor sentiment.
Technical Developments: Updates, roadmap progress, and technological improvements.
Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability.
Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.
Varför vill folk veta Lemmy The Bats pris idag?
People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.
Prisförutsägelse för Lemmy The Bat
Lemmy The Bat (LBAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LBAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lemmy The Bat (LBAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)
År 2040 skulle priset på Lemmy The Bat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.
MEXC-verktyg För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut. Vill du priset som Lemmy The Bat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LBAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lemmy The Bat Price Prediction.
Om Lemmy The Bat
LBAI is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate financial transactions and services within the digital asset ecosystem. LBAI's primary function is to serve as a utility token, enabling users to access various features and benefits within its associated platforms. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. Its issuance and supply model is decentralized, with the total supply determined by smart contracts on the Ethereum blockchain. LBAI's use cases typically involve transactional services and incentives within the platforms that adopt it.
Hur man köper och investerar Lemmy The Bat
Är du redo att komma igång med Lemmy The Bat? Att köpa LBAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lemmy The Bat. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lemmy The Bat (LBAI) köpresa.
Steg 1
Registrera dig för ett konto och slutför KYC
Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4
Välj dina tokens
Med över 69.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5
Slutför ditt köp
Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lemmy The Bat krediteras omedelbart till din plånbok.
Vad kan du göra med Lemmy The Bat
Genom att äga Lemmy The Bat kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens
Att köpa Lemmy The Bat (LBAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.
Hur mycket kommer 1 Lemmy The Bat att vara värd år 2030?
Om Lemmy The Bat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lemmy The Bat-priser och förväntad avkastning.
Hur mycket kostar Lemmy The Bat idag?
Priset för Lemmy The Bat är idag $ 0.00000557. I vårt avsnitt om prishistorik kan du se historik för idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar.
Är Lemmy The Bat fortfarande en bra investering?
Lemmy The Bat förblir en aktivt handlad kryptovaluta med pågående marknadsdeltagande och utveckling av ekosystemet. Kryptoinvesteringar i LBAI, som andra kryptoinvesteringar, är dock till sin natur volatila och bör anpassas till din personliga risktolerans. Utför alltid oberoende undersökningar (DYOR) och beakta marknadsförhållandena innan du fattar finansiella beslut och gör investeringar.
Hur stor är den dagliga handelsvolymen för Lemmy The Bat?
Lemmy The Bat till ett värde av $ 60.34K handlades på MEXC under de senaste 24 timmarna.
Vad är det aktuella priset på Lemmy The Bat?
Livepriset för LBAI uppdateras i realtid baserat på den globala handelsaktiviteten på de största börserna, inklusive MEXC. Marknadspriserna fluktuerar kontinuerligt på grund av förändringar i likviditet, handelsvolym och det allmänna sentimentet. För att se det senaste priset för Lemmy The Bat i den valuta du föredrar, besök LBAI Pris för mer information.
Vad påverkar priset för Lemmy The Bat?
Priset på LBAI påverkas av flera viktiga faktorer, inklusive övergripande marknadssentiment, handelsvolym, teknisk utveckling och trender för användaradoption. Bredare makroekonomiska förhållanden - som ränteförändringar, likviditetscykler och regleringssignaler — spelar också en viktig roll för prisrörelserna.
För att hålla dig informerad om marknadsförändringar i realtid och projektuppdateringar, besök MEXC News, för den senaste analysen och kryptoinsikterna.
Vilken token har högst handelsvolym på MEXC?
Nedan visas de aktuella mest omsatta tokens på MEXC enligt handelsvolym under 24 timmar. Priser och prestanda uppdateras kontinuerligt baserat på marknadsdata i realtid.
Hur lägger jag en stop-loss- eller take-profit-order för LBAI på MEXC?
MEXC stöder stop-loss- och take-profit-ordrar för att hjälpa till att hantera risken automatiskt.
1. Gå till spot- eller terminshandelssektionerna och välj paret LBAI/USDT.
2. Välj "Stop-Limit" eller "Triggerorder" i menyn för ordertyp.
3. Ställ in ditt triggerpris (den nivå som aktiverar ordern) och ditt utförandepris (det pris som ordern kommer att utföras till).
4. Bekräfta dina orderuppgifter och skicka.
Din stop-loss-order aktiveras om Lemmy The Bats kurs rör sig mot din position, medan en take-profit-order verkställs automatiskt när kursen når din målnivå för vinst.
För detaljerade exempel och handledning, besök MEXCs guide för spothandel
Kommer Lemmy The Bat-priset att stiga i år?
Lemmy The Bat priset kan komma att bli högre i år beroende på marknadsförhållanden och projektutveckling. Kolla in prisprognosen för Lemmy The Bat (LBAI) för en mer djupgående analys.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:30 (UTC+8)
Lemmy The Bat (LBAI) Viktiga branschuppdateringar
Tid (UTC+8)
Typ
Information
11-08 07:05:00
Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04
Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41
Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13
Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30
Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00
Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning.
Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.