BörsDEX+
Köp kryptoMarknaderSpotTerminer500XEarnEvenemang
Mer
Blue Chip Blitz
Livepriset för Lemmy The Bat idag är 0.00000557 USD.LBAI börsvärdet är 384,330 USD. Följ prisuppdateringar för LBAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!Livepriset för Lemmy The Bat idag är 0.00000557 USD.LBAI börsvärdet är 384,330 USD. Följ prisuppdateringar för LBAI till USD i realtid, samt prisuppdateringar, live-diagram, marknadsvärde, 24-timmars volym och mer!

Mer om LBAI

LBAI prisinformation

Vad är LBAI

LBAI officiell webbplats

LBAI tokenomics

LBAI Prisförutsägelse

LBAI historik

LBAI Köpguide

LBAI-till-fiat valutaomvandlare

LBAI spot

Förmarknad

Tjäna

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lär dig

Lemmy The Bat Logotyp

Lemmy The Bat-kurs(LBAI)

1 LBAI-till-USD pris i realtid:

$0.00000557
$0.00000557$0.00000557
-2.10%1D
USD
Lemmy The Bat (LBAI) Live Pris Diagram
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:30 (UTC+8)

Lemmy The Bat Pris idag

Livepriset för Lemmy The Bat (LBAI) idag är $ 0.00000557, med en förändring på 2.10% under de senaste 24 timmarna. Den aktuella omvandlingskursen för LBAI till USD är$ 0.00000557 per LBAI.

Lemmy The Bat rankas för närvarande nr.2624 enligt marknadsvärde på $ 384.33K, med ett cirkulerande utbud på 69.00B LBAI. Under de senaste 24 timmarna handlades LBAI mellan $ 0.00000503 (lägsta) och $ 0.0000112 (högsta), vilket återspeglar marknadsaktiviteten. Det högsta priset någonsin var $ 0.000142961223304784, medan det lägsta priset någonsin var $ 0.000000069696303443.

I kortsiktigt resultat, rörde sig LBAI med 0.00% under den senaste timmen och -23.49% under de senaste 7 dagarna. Under den senaste dagen uppgick den totala handelsvolymen till $ 60.34K.

Lemmy The Bat (LBAI) Marknadsinformation

No.2624

$ 384.33K
$ 384.33K$ 384.33K

$ 60.34K
$ 60.34K$ 60.34K

$ 384.33K
$ 384.33K$ 384.33K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

69,000,000,000
69,000,000,000 69,000,000,000

100.00%

ETH

Det aktuella börsvärdet för Lemmy The Bat är $ 384.33K, med en 24h-handelsvolym på $ 60.34K. Det cirkulerande utbudet av LBAI är 69.00B, med ett totalt utbud på 69000000000. Dess fulla marknadsvärde (FDV) är $ 384.33K.

Lemmy The Bat Prishistorik USD

24 timmars prisändringsintervall:
$ 0.00000503
$ 0.00000503$ 0.00000503
lägsta under 24-timmar
$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112
högsta under 24-timmar

$ 0.00000503
$ 0.00000503$ 0.00000503

$ 0.0000112
$ 0.0000112$ 0.0000112

$ 0.000142961223304784
$ 0.000142961223304784$ 0.000142961223304784

$ 0.000000069696303443
$ 0.000000069696303443$ 0.000000069696303443

0.00%

-2.10%

-23.49%

-23.49%

Lemmy The Bat (LBAI) Prishistorik USD

Spåra prisändringar för Lemmy The Bat idag, 30 dagar, 60 dagar och 90 dagar:

PeriodÄndra (USD)Ändra (%)
Idag$ -0.0000001195-2.10%
30 dagar$ -0.00001082-66.02%
60 dagar$ -0.00005443-90.72%
90 dagar$ -0.00004443-88.86%
Lemmy The Bat Prisförändring idag

Idag registrerade LBAI en förändring med $ -0.0000001195 (-2.10%), vilket återspeglar dess senaste marknadsaktivitet.

Lemmy The Bat 30-dagars prisförändring

Under de senaste 30 dagarna har priset varierat med $ -0.00001082 (-66.02%), vilket visar tokens kortsiktiga utveckling.

Lemmy The Bat 60-dagars prisförändring

När man utökade vyn till 60 dagar förändrades LBAI med $ -0.00005443(-90.72%), vilket ger ett bredare perspektiv på dess utveckling.

Lemmy The Bat 90-dagars prisförändring

Om man tittar på 90-dagars trenden rörde sig priset med $ -0.00004443 (-88.86%), vilket ger insikt i tokens långsiktiga utveckling.

Vill du låsa upp all prishistorik och prisrörelser för Lemmy The Bat (LBAI)?

Kolla in sidan Lemmy The Bat Prishistorik nu.

AI-analys för Lemmy The Bat

AI-drivna insikter som analyserar Lemmy The Bat senaste prisrörelser, trender i handelsvolymer och indikatorer för marknadssentiment, vilket ger uppdateringar i realtid för att identifiera handelsmöjligheter och stödja ett välgrundat beslutsfattande.

Vilka faktorer påverkar Lemmy The Bats priser?

Several factors influence Lemmy The Bat (LBAI) token prices:

Market Sentiment: Overall crypto market trends and investor confidence affect LBAI pricing.

Supply & Demand: Token scarcity, trading volume, and holder behavior impact price movements.

Utility & Adoption: Real-world use cases, partnerships, and platform integration drive value.

Community Activity: Social media buzz, developer engagement, and community growth influence perception.

Regulatory News: Government policies and crypto regulations affect investor sentiment.

Technical Developments: Updates, roadmap progress, and technological improvements.

Market Liquidity: Exchange listings and trading pairs availability.

Whale Activity: Large holder transactions can cause significant price volatility.

Varför vill folk veta Lemmy The Bats pris idag?

People want to know Lemmy The Bat (LBAI) price today for several key reasons: making informed trading decisions, tracking portfolio performance, identifying market trends, and timing buy/sell opportunities. Real-time price data helps investors assess volatility, calculate profits/losses, and manage risk effectively in the dynamic cryptocurrency market.

Prisförutsägelse för Lemmy The Bat

Lemmy The Bat (LBAI) Prisprognos för 2030 (om 5 år)
Följs prisprognosmodulen ovan är målpriset för LBAI $ -- under 2030 med en tillväxttakt på 0.00%.
Lemmy The Bat (LBAI) Prisprognos för 2040 (om 15 år)

År 2040 skulle priset på Lemmy The Bat potentiellt kunna öka med 0.00%. Den kan nå ett handelspris på $ --.

MEXC-verktyg
För scenarioförutsägelser i realtid och en mer personlig analys kan användarna använda MEXC:s prisförutsägelse-verktyg och AI Market Insights.
Friskrivning: Dessa scenarier är illustrativa och pedagogiska; kryptovalutor är volatila – gör din egen bedömning (DYOR) innan du fattar beslut.
Vill du priset som Lemmy The Bat kommer att nå 2025-2026? Besök vår Price Prediction-sida för LBAI prisförutsägelser för åren 2025-2026 genom att klicka på Lemmy The Bat Price Prediction.

Om Lemmy The Bat

LBAI is a cryptocurrency asset that operates on the Ethereum blockchain. It is designed to facilitate financial transactions and services within the digital asset ecosystem. LBAI's primary function is to serve as a utility token, enabling users to access various features and benefits within its associated platforms. The token follows the ERC-20 standard, which is a common list of rules for Ethereum tokens to follow within the larger Ethereum ecosystem. Its issuance and supply model is decentralized, with the total supply determined by smart contracts on the Ethereum blockchain. LBAI's use cases typically involve transactional services and incentives within the platforms that adopt it.

Hur man köper och investerar Lemmy The Bat

Är du redo att komma igång med Lemmy The Bat? Att köpa LBAI går snabbt och är användarvänligt på MEXC. Du kan börja handla direkt när du har gjort ditt första köp. För att lära dig mer, kolla in vår fullständiga guide om hur man köper Lemmy The Bat. Nedan följer en snabb översikt i fem steg som hjälper dig att påbörja din Lemmy The Bat (LBAI) köpresa.

Steg 1

Registrera dig för ett konto och slutför KYC

Registrera dig först för ett konto och slutför KYC på MEXC. Du kan göra det på MEXC:s officiella webbplats eller i MEXC App med hjälp av ditt telefonnummer eller din e-postadress.
Steg 2

Fyll på USDT, USDC eller USDE i din plånbok

USDT, USDC och USDE underlättar handeln på MEXC. Du kan köpa USDT, USDC och USDE via banköverföring, OTC eller P2P-handel.

Steg 3

Gå till Spot-handelssidan

På MEXC:s webbplats klickar du på Spot i det övre fältet och söker efter dina önskade tokens.
Steg 4

Välj dina tokens

Med över 69.00B tokens tillgängliga kan du enkelt köpa Bitcoin, Ethereum och andra trendande tokens.
Steg 5

Slutför ditt köp

Ange beloppet i tokens eller motsvarande i din lokala valuta. Klicka på Köp, och Lemmy The Bat krediteras omedelbart till din plånbok.
Hur man köper Lemmy The Bat (LBAI) Guide

Vad kan du göra med Lemmy The Bat

Genom att äga Lemmy The Bat kan du öppna fler dörrar genom att bara köpa och behålla. Du kan handla BTC på hundratals marknader, tjäna passiva belöningar genom flexibla insats- och sparprodukter eller utnyttja professionella handelsverktyg för att öka dina tillgångar. Oavsett om du är nybörjare eller en erfaren professionell investerare gör MEXC det enkelt att maximera din kryptopotential. Nedan följer de fyra bästa sätten för att få ut det mesta av dina Bitcoin-tokens

Handel med extremt låga avgifter på MEXC

Att köpa Lemmy The Bat (LBAI) på MEXC innebär mer värde för pengarna. MEXC är en av de kryptoplattformar som har lägst avgifter på marknaden och hjälper dig att minska kostnaderna när du handlar för första gången.

Avgifter för spothandel:
--
Producent
--
Tagare
Avgifter för handel med terminer:
--
Producent
--
Tagare

Se MEXC:s konkurrenskraftiga handelsavgifter

Dessutom kan du handla utvalda spot tokens utan några som helst avgifter via MEXC:s Zero Fee Fest.

Vad är Lemmy The Bat (LBAI)

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat Resurs

För en mer djupgående förståelse av Lemmy The Bat kan du överväga att utforska ytterligare resurser som whitepaper, officiell webbplats och andra publikationer:

Officiell Lemmy The Bat webbplats
Blockutforskare

Folk frågar också: Andra frågor om Lemmy The Bat

Hur mycket kommer 1 Lemmy The Bat att vara värd år 2030?
Om Lemmy The Bat skulle växa med 5% per år skulle det uppskattade värdet kunna uppgå till cirka $-- 2026, $-- 2030, $-- 2035 och $-- 2040. Dessa siffror illustrerar ett scenario med stadig tillväxt, men det faktiska framtida priset kommer att bero på marknadsintroduktion, utveckling av regelverk och makroekonomiska förhållanden. Du kan se den fullständiga projektionstabellen nedan för en detaljerad uppdelning år för år av potentiella Lemmy The Bat-priser och förväntad avkastning.
Sidan senast uppdaterad: 2025-11-09 07:28:30 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Viktiga branschuppdateringar

Tid (UTC+8)TypInformation
11-08 07:05:00Branschuppdateringar
"Classic" Altcoins Rise Broadly, Storage and Privacy Sector Tokens Show Independent Market Trends
11-07 21:26:04Branschuppdateringar
Possibly affected by multiple project collapses, total lending protocol TVL across the network plummeted by nearly $12 billion
11-07 01:12:41Branschuppdateringar
Crypto Fear Index Rises to 27, Market Shifts from "Extreme Fear" to "Fear"
11-06 14:15:13Branschuppdateringar
BNB Chain Ecosystem Tokens Rebound Significantly, GIGGLE and Binance Life Lead in Market Cap
11-06 11:42:30Branschuppdateringar
Crypto Market Warms Up as Bitcoin Breaks Through $104,000, U.S. Crypto Stocks Rise Across the Board
11-05 17:18:00Branschuppdateringar
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%

Heta nyheter

Varför förlorar så många människor fortfarande pengar under en uppgång?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2-nätverks uppgång: Förståelse för teknologin som formar Bitcoins framtid 2025

October 6, 2025

Altcoins 2025: När TOTAL3 når nya höjder men din portfölj inte rörsig

October 5, 2025
Visa mer

Utforska mer om Lemmy The Bat

LBAI USDT (terminshandel)

Gå lång eller kort på LBAI med hävstångseffekt. Utforska terminshandel av LBAI med USDT på MEXC och dra nytta av marknadssvängningar.

Handla Lemmy The Bat (LBAI) marknader på MEXC

Utforska spot- och terminsmarknader, se Lemmy The Bat-pris och volym i realtid och handla direkt.

Par
Pris
24h förändring
24h volym
LBAI/USDT
$0.00000557
$0.00000557$0.00000557
-2.10%
0.00% (USDT)

Fler kryptovalutor att utforska

De bästa kryptovalutorna med marknadsdata tillgängligt på MEXC

VARM

De för närvarande trendande kryptovalutorna som får betydande marknadsuppmärksamhet

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
Zcash

Zcash

ZEC
Ethereum

Ethereum

ETH
UCN

UCN

UCN

Nyligen tillagd

Nyligen noterade kryptovalutor som är tillgängliga för handel

OTS

OTS

OTS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

LUXURY

LUXURY

LXY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MetaArena

MetaArena

TIMI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Splendor

Splendor

SPLD

$0.2983
$0.2983$0.2983

+49.15%

Top Gainers

Dagens bästa kryptopumpar

AEGIS

AEGIS

AEGIS

$0.000018721
$0.000018721$0.000018721

+274.42%

NXT Protocol

NXT Protocol

NXT

$0.0020242
$0.0020242$0.0020242

+189.17%

BNBird

BNBird

BIRD

$0.1095
$0.1095$0.1095

+119.00%

Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00003369
$0.00003369$0.00003369

+71.01%

Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.000000001827
$0.000000001827$0.000000001827

+64.44%

Friskrivning

Kryptovaluta priser är föremål för hög marknadsrisk och prisvolatilitet. Du bör investera i projekt och produkter som du är bekant med och där du förstår riskerna. Du bör noga överväga din investeringserfarenhet, finansiella situation, investeringsmål och risktolerans och konsultera en oberoende finansiell rådgivare innan du gör någon investering. Detta material ska inte tolkas som finansiell rådgivning. Tidigare resultat är inte en tillförlitlig indikator på framtida resultat. Värdet på din investering kan gå ner såväl som upp, och du kanske inte får tillbaka det belopp du investerat. Du är ensam ansvarig för dina investeringsbeslut. MEXC ansvarar inte för eventuella förluster du kan ådra dig. För mer information, se våra användarvillkor och riskvarning. Observera också att data relaterade till ovan nämnda kryptovaluta som presenteras här (som dess nuvarande livepris) är baserad på tredjepartskällor. De presenteras för dig "i befintligt skick" och endast i informationssyfte, utan representation eller garanti av något slag. Länkar som tillhandahålls till tredjeparts-webbplatser är inte heller under MEXC:s kontroll. MEXC ansvarar inte för tillförlitligheten och riktigheten hos sådana tredjepartswebbplatser och deras innehåll.

Priskalkylator för LBAI-till-USD

Belopp

LBAI
LBAI
USD
USD

1 LBAI = 0.00000557 USD