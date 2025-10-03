KuCoin Token (KCS) Tokenomics

KuCoin Token (KCS) Tokenomics

Upptäck viktiga insikter om KuCoin Token(KCS), inklusive dess tokenutbud, distributionsmodell och marknadsdata i realtid.
Sidan senast uppdaterad: 2025-10-03 15:19:49 (UTC+8)
USD

KuCoin Token (KCS) Tokenomics och prisanalys

Utforska viktiga tokenomics och prisdata för KuCoin Token(KCS), inklusive marknadsvärde, leveransuppgifter, FDV och prishistorik. Förstå tokens aktuella värde och marknadsposition på ett ögonblick.

Marlknadsvärde:
$ 2.03B
$ 2.03B$ 2.03B
Totalt utbud:
$ 142.28M
$ 142.28M$ 142.28M
Cirkulerande utbud
$ 129.78M
$ 129.78M$ 129.78M
FDV (värdering efter full utspädning):
$ 3.13B
$ 3.13B$ 3.13B
Högsta någonsin:
$ 32.89
$ 32.89$ 32.89
Lägsta någonsin:
$ 0.336503927826
$ 0.336503927826$ 0.336503927826
Aktuellt pris:
$ 15.6566
$ 15.6566$ 15.6566

KuCoin Token (KCS) Information

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Officiell webbplats:
https://www.kucoin.com/
Whitepaper:
https://www.kcs.foundation/kcs-whitepaper.pdf
Blockkedjeutforskare:
https://explorer.kcc.io

KuCoin Token (KCS) Tokenomics: Förklaring av nyckeltal och användningsområden

Att förstå tokenomiken i KuCoin Token (KCS) är avgörande för att analysera dess långsiktiga värde, hållbarhet och potential.

Nyckeltal och hur de beräknas:

Totalt utbud:

Det maximala antalet KCS-tokens som har skapats eller någonsin kommer att skapas.

Cirkulerande utbud

Antalet tokens som för närvarande finns tillgängliga på marknaden och i allmän ägo.

Maxutbud:

Taket för hur många KCS-tokens som kan finnas totalt.

FDV (värdering efter full utspädning):

Beräknas som aktuellt pris × maximalt utbud, vilket ger en prognos för det totala marknadsvärdet om alla tokens skulle vara i omlopp.

Inflationstakt:

Avspeglar hur snabbt nya tokens introduceras, vilket påverkar eventuellt underskott och den långsiktiga prisrörelsen.

Varför är dessa mätvärden viktiga för handlare?

Högt cirkulerande utbud = högre likviditet.

Begränsat maximalt utbud + låg inflation = potential för långsiktig prisuppgång.

Transparent token-distribution = högre förtroende för projektet och lägre risk för centraliserad kontroll.

Högt FDV med lågt aktuellt börsvärde = möjliga övervärderingssignaler.

Nu när du förstår KCS:s tokenomics, utforska KCS-tokens pris i realtid!

Hur man köper KCS

Är du intresserad av att lägga till KuCoin Token(KCS) i din portfölj? MEXC stöder olika metoder för att köpa KCS, inklusive kreditkort, banköverföringar och peer-to-peer-handel. Oavsett om du är nybörjare eller proffs gör MEXC att kryptoköp är enkelt och säkert.

KuCoin Token (KCS) Prishistorik

Att analysera prishistoriken för KCS hjälper användare att förstå tidigare marknadsrörelser, viktiga stöd-/motståndsnivåer och volatilitetsmönster. Oavsett om du vill följa “all-time-highs” eller identifiera trender är historiska data en viktig del av prisprognoser och teknisk analys.

Prisförutsägelse för KCS

Vill du veta vart KCS kan vara på väg? På KCS sida för prisförutsägelse kombineras marknadssentiment, historiska trender och tekniska indikatorer för att ge information om framtida utsikter.

Varför ska du välja MEXC?

MEXC är en av världens främsta kryptobörser, betrodd av miljontals användare globalt. Oavsett om du är nybörjare eller proffs är MEXC din enklaste väg till krypto.

Över 4,000 handelspar på spot- och terminsmarknaderna
Snabbaste token-noteringarna bland CEX
Högsta likviditeten i hela branschen
Lägsta avgifter och stöd från dygnetruntöppen kundservice
100%+ transparens i tokenreserven av användarnas medel
Ultralåga inträdesbarriärer: köp krypto med bara 1 USDT
mc_how_why_title
Köp krypto med bara 1 USDT: Din enklaste väg till krypto!

Friskrivning

Tokenomics-data på den här sidan kommer från tredjepartskällor. MEXC kan inte garantera att den är korrekt. Undersök ordentligt innan du investerar.

Vänligen läs och förstå användaravtalet och sekretesspolicyn