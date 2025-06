KCS

KuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

NamnKCS

RankNo.57

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0004%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)2.66%

Cirkulationsutbud125,002,999.85133564

Maxutbud200,000,000

Totalt utbud142,502,999.85133564

Cirkulationshastighet0.625%

Utgivningsdatum2021-04-23 00:00:00

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin28.795176559830317,2021-12-01

Lägsta pris0.336503927826,2019-01-31

Offentlig blockkedjaETH

IntroduktionKuCoin Token (KCS) is the native token of KuCoin, which was launched back in 2017 as a profit-sharing token that allows traders to draw value from the exchange. It was issued as an ERC-20 token running on the Ethereum network.

Sektor

Sociala medier

etfindex:mc_etfindex_sourceAnsvarsfriskrivning: Data tillhandahålls av cmc och ska inte betraktas som investeringsrådgivning.