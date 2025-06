KAS

Kaspa is the fastest, open-source, decentralized & fully scalable Layer-1 in the world. The world’s first blockDAG- a digital ledger enabling parallel blocks and instant transaction confirmation, built on a robust proof-of-work engine with rapid single-second block intervals.

RankNo.43

Marknadsvärde$0.00

Marknadsvärde efter full utspädning$0.00

Marknadsandel0.0006%

Handelsvolym/marknadsvärde (24h)0.30%

Cirkulationsutbud26,251,112,538.78283

Maxutbud28,704,026,601

Totalt utbud26,251,112,538.78283

Cirkulationshastighet0.9145%

Utgivningsdatum--

Det pris till vilket tillgången först emitterades--

Högsta någonsin0.20754794622992162,2024-08-01

Lägsta pris0.000169882220013181,2022-06-01

Offentlig blockkedjaKASPA

